沈慧虹曾會面謀職？ 柯文哲僅認去年初見面

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）美麗島電子報董事長吳子嘉爆料指民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾和台北市長柯文哲會面，並談及北市府12職等缺。柯文哲今天說，雙方是在去年1月見面，有談及新竹事務。

民眾黨台北市議員參選人陳宥丞今天舉行競選總部成立大會，包括柯文哲及其爸媽，以及無黨籍台北市長參選人黃珊珊和多名民眾黨市議員參選人都到場力挺，現場還邀請藝人郭子乾進行模仿秀。

媒體會中聯訪詢問吳子嘉爆料沈慧虹今年初曾到北市府求職？以及如何看民眾黨新竹市長參選人高虹安用前新竹市長林智堅政績拍美照爭議。

柯文哲表示，他和沈慧虹是在去年1月3日見面，當時也還沒要選舉，只是詢問新竹地區事務，和選舉有無關聯則見仁見智，但是否有允諾北市府職等一事認為細節涉及個人隱私，沒必要對外說明，並說要怪就怪民進黨立法院黨團總召柯建銘先前9月爆料，自己和黃珊珊都沒講此事。

另外，他認為，政績是延續的，不可能當先前執政者都不存在，認為高虹安拍照有什麼關係，且說若照這種標準，民進黨台北市長參選人陳時中和國民黨台北市長參選人蔣萬安大概都不能出門，因為台北市政府這8年來推動東、西區門戶和多個市場改建計畫，「大家在家裡打坐就可以」。

媒體問到如何看副總統賴清德昨天提台北市是疫情起點，以及行政院長蘇貞昌批黃珊珊的疫苗謀財害命說是沒天理？柯文哲表示，陳時中已為萬華是疫情破口說而道歉過，研判不出12小時，賴清德就會出來道歉，因為這一聽就是政治失言。

話鋒一轉，柯文哲說，「他們（執政黨）不是謀財害命、是害命謀財」，認為民進黨要護航高端疫苗賺錢就算了，但是講到他們擋BNT進來就火大，這是害命謀財。

黃珊珊也說，不贊成「台北市是疫情起點」的說法，且陳時中時任中央流行疫情指揮中心指揮官，應該非常清楚台北疫情的關鍵在於中央開放邊境3+11，認為賴清德可能沒取得正確資訊，希望這件事情要給台北市一個交代，否則長期以來故意誤解和誤導，對台北市非常不公平，現在陳時中要參選台北市長再來傷害台北市則是很不負責任。

隨後，柯文哲也致贈陳宥丞「大聲公」，寓意「為民喉舌」，他會中表示，陳宥丞從12歲起就幫黃珊珊發傳單輔選，這24年期間都很認真工作，後來又接棒黃珊珊在港湖區的選民服務工作未停，是最資深的新人參選人，也相信絕對可以勝任議員工作。（編輯：張銘坤）1111002