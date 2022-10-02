韓國瑜可能復出站台 張善政：有人支持都會爭取

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國民黨桃園市長參選人張善政（中）2日下午受訪時表示，從他一開始被徵召到現在，從黨主席到多名立法委員、議長、市議員，為他的選舉掏心掏肺地努力，他看在心裡面只有感激。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，不管是前高雄市長韓國瑜或任何人願意支持站台都會極力爭取。他指出，目前跟韓國瑜還沒有接觸，據他了解，韓國瑜這次要出來幫藍營站台。

張善政下午到中壢區出席活動前接受媒體聯訪，對於記者詢問，有媒體報導前高雄市長韓國瑜可能復出為他站台。張善政表示，不管是韓國瑜或任何人願意支持與站台，團隊都會極力爭取。「只要是願意出來對抗民進黨這種惡質政府的人，我們都要一起來爭取，請他們支持」。

記者又問，有媒體報導桃園選戰是黨魁保衛戰，因為目前民調落後，所以和國民黨主席朱立倫不合。對此，張善政說，「我覺得沒有什麼黨主席保衛戰不保衛戰」，從他一開始被徵召到現在，從主席到多名立法委員、議長、市議員，為他的選舉掏心掏肺的努力，他看在心裡面只有感激。

對於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，昨晚在龜山區召開政績說明會，行政院長蘇貞昌也出席。張善政表示，鄭運鵬的政績說明會，他覺得是有史以來最無感的說明會，「倒是蘇貞昌應該趁這個說明會，把鏡電視的事情講清楚比較重要」。（編輯：方沛清）1111002