朱立倫指結合黑道賺不當財 蔡適應陣營不惜提告

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）國民黨主席朱立倫今天說，聽說民進黨基隆市長參選人蔡適應確實跟黑道結合賺不當資財。蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，國民黨不要再做賊喊捉賊，希望朱立倫收回不實指控，否則不惜提告。

朱立倫上午前往國民黨基隆市長參選人謝國樑設在基隆市七堵區的競選總部，參加基隆青年座談會，接受媒體聯訪時說，聽說民進黨每天開記者會打謝國樑，民進黨每天都用「疑似」怎樣，例如，疑似國民黨桃園市長參選人張善政上台頒獎叫做發紅包。

朱立倫說，但民進黨卻都是「確定」，前新竹市長林智堅碩士論文確實抄襲，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也確實挺抄襲，民進黨台北市長參選人陳時中確實把台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情搞得這麼糟，造成萬人以上死亡，聽說蔡適應確實跟黑道結合，圖利黑道賺取不當資財，選舉還是回到謝國樑這樣實在腳踏實地為基隆謀福利，才是最好的市長。

對此，沈詠珮下午透過新聞稿回應，這件事情（國防部標售新北市林口區的干城二村眷地案）在民國102、103年時，是當時由朱立倫主政的新北市政府和行政院共同朝拍賣方向討論，這件事蔡適應並沒有參與，直到107年，蔡適應接受地主前來陳情，提到案子早已定案，只是拍賣程序一直流標，蔡適應只請行政部門依法辦理不要延宕，至於後續標售過程，蔡適應則沒有參與。

沈詠珮表示，如果國民黨覺得當時土地不應這樣標售，身為土地管理機關，朱立倫當年就不應該提出這樣的主張，甚至接任的新北市長侯友宜也一樣可以提出意見反對，而不是現在才來指責，甚至用不實的言論，污名從頭到尾都沒有參與的蔡適應。

沈詠珮也反問，朱立倫為什麼不針對所提名的候選人，至今無法交代所擁有的境外公司，及金流交待不清楚的事情，要求謝國樑好好說明，為什麼拿不出匯款水單，是不是心虛，這些都有必要向大眾交代。

此外，苗栗縣長徐耀昌昨天公開站台，力挺違紀參選遭國民黨開除黨籍的鍾東錦，並稱鍾東錦是接班人，可以延續他的縣政及建設，呼籲民眾支持，並表示「如果謝福弘當選，苗栗會完蛋」。

朱立倫說，呼籲所有苗栗鄉親，國民黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘是實實在在腳踏實地，也是國民黨共同支持的參選人，好像前總統馬英九這週要去苗栗為謝福弘助選，希望全黨以大局為重，團結一致支持謝福弘。（編輯：方沛清）1111003