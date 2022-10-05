龔明鑫：今年經濟成長率恐下修 估仍超過3%

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（中央社記者王揚宇台北5日電）國發會主委龔明鑫今天說，主計總處預估台灣今年經濟成長率為3.76%，但現在因為出口成長幅度縮小，按趨勢來說，也許會下修，但一定會超過3%。

立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院等函請審議雙語國家發展中心設置條例草案，邀龔明鑫等人列席報告，並備質詢。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時提到，景氣對策信號連續6個月綠燈，只要再跌一分，就會變成趨弱的黃藍燈，且第4季景氣預估似乎很膠著，恐持續低迷，國發會有什麼政策協助民眾。龔明鑫說，內需消費在第4季要做一些加強。

楊瓊瓔接著說，她昨天跟行政院長蘇貞昌討論到新加坡「還富於民」，像是新加坡2021年發給民眾一塊錢，可以創造0.8元的消費，建議政府是否把稅收超徵的一定額度還富於民，發現金給民眾刺激國內消費。

龔明鑫表示，每個國家的國情不大一樣，台灣人比較偏好儲蓄，有時候發給現金會當作儲蓄。

對於龔明鑫說法，楊瓊瓔認為不接地氣，要他討論看看；龔明鑫說，看有什麼好的方法來促進消費。

國民黨立委曾銘宗質詢時關注今年經濟成長率，龔明鑫表示，主計總處預估3.76%，但現在因為出口的成長幅度縮小，如果按照這個趨勢，也許會下修。

曾銘宗詢問是否高於3.5%，龔明鑫指出，他沒辦法馬上講，但一定會超過3%，要持續關注。

至於消費者物價指數（CPI）年增率部分，龔明鑫說，主計總處預估會低於3%，8月CPI年增率是2.66%，「9月份也許是2點多」。

曾銘宗詢問今年CPI年增率是否不超過3%；龔明鑫表示，整體物價表現的轉折點應該在8月，主要是國際油價下降，因此從趨勢來看不會超過3%，除非油價上漲，不過現在油價還好，降不下來的是天然氣價格。

龔明鑫指出，這波物價上漲，不只是需求面的因素，還有供給面的困難，要同時解決。

曾銘宗詢問，美國這一波已經升息12碼，國內只有升息2碼，在利差擴大的狀況下，外資是否會撤離台灣。

龔明鑫表示，一般預估美國還會升息3碼或5碼，但現在已經有不同聲音，聯合國也提出報告，如果升息太快、太過緊縮，可能會讓全世界經濟產生衝擊，因此美國聯準會對於接下來的升息，應該會重新討論、拿捏。

此外，關於台股，龔明鑫指出，會反映基本面，而台灣的基本面相對來說是不錯的，現在外資是因為金融關係而出走，但出去還會再回來。

談到房市，龔明鑫表示，目前看來量有縮，但量比價先行，因此對抑制房價上漲有比較正面的好處。（編輯：謝佳珍）1111005