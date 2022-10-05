更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
首頁 / 政治

龔明鑫：今年經濟成長率恐下修 估仍超過3%

2022/10/5 14:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北5日電）國發會主委龔明鑫今天說，主計總處預估台灣今年經濟成長率為3.76%，但現在因為出口成長幅度縮小，按趨勢來說，也許會下修，但一定會超過3%。

立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院等函請審議雙語國家發展中心設置條例草案，邀龔明鑫等人列席報告，並備質詢。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時提到，景氣對策信號連續6個月綠燈，只要再跌一分，就會變成趨弱的黃藍燈，且第4季景氣預估似乎很膠著，恐持續低迷，國發會有什麼政策協助民眾。龔明鑫說，內需消費在第4季要做一些加強。

楊瓊瓔接著說，她昨天跟行政院長蘇貞昌討論到新加坡「還富於民」，像是新加坡2021年發給民眾一塊錢，可以創造0.8元的消費，建議政府是否把稅收超徵的一定額度還富於民，發現金給民眾刺激國內消費。

龔明鑫表示，每個國家的國情不大一樣，台灣人比較偏好儲蓄，有時候發給現金會當作儲蓄。

對於龔明鑫說法，楊瓊瓔認為不接地氣，要他討論看看；龔明鑫說，看有什麼好的方法來促進消費。

國民黨立委曾銘宗質詢時關注今年經濟成長率，龔明鑫表示，主計總處預估3.76%，但現在因為出口的成長幅度縮小，如果按照這個趨勢，也許會下修。

曾銘宗詢問是否高於3.5%，龔明鑫指出，他沒辦法馬上講，但一定會超過3%，要持續關注。

至於消費者物價指數（CPI）年增率部分，龔明鑫說，主計總處預估會低於3%，8月CPI年增率是2.66%，「9月份也許是2點多」。

曾銘宗詢問今年CPI年增率是否不超過3%；龔明鑫表示，整體物價表現的轉折點應該在8月，主要是國際油價下降，因此從趨勢來看不會超過3%，除非油價上漲，不過現在油價還好，降不下來的是天然氣價格。

龔明鑫指出，這波物價上漲，不只是需求面的因素，還有供給面的困難，要同時解決。

曾銘宗詢問，美國這一波已經升息12碼，國內只有升息2碼，在利差擴大的狀況下，外資是否會撤離台灣。

龔明鑫表示，一般預估美國還會升息3碼或5碼，但現在已經有不同聲音，聯合國也提出報告，如果升息太快、太過緊縮，可能會讓全世界經濟產生衝擊，因此美國聯準會對於接下來的升息，應該會重新討論、拿捏。

此外，關於台股，龔明鑫指出，會反映基本面，而台灣的基本面相對來說是不錯的，現在外資是因為金融關係而出走，但出去還會再回來。

談到房市，龔明鑫表示，目前看來量有縮，但量比價先行，因此對抑制房價上漲有比較正面的好處。（編輯：謝佳珍）1111005

龔明鑫
雙語分行達584家 黃天牧：展現文化和競爭轉變 112年度公建預算規模近6000億 創歷史新高
曾銘宗
年底卸任財長立委要求提3政績 蘇建榮謙稱是共同努力 藍委要求鏡電視撤照 NCC陳耀祥籲尊重獨立機關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族