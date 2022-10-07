台北市長候選人11/5電視辯論 蔣萬安：讓市民了解政見

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）7日上午通勤時間，陪同黨籍市議員參選人詹為元（中左）等人在復興南路與市民大道路口拜票，向民眾道早安，爭取支持。中央社記者郭日曉攝 111年10月7日

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）TVBS電視台與三立電視將於11月5日舉行首場台北市長選舉電視辯論會。國民黨台北市長參選人蔣萬安說，第一時間就答應、一定全力以赴，讓市民了解政見及個人特質。

蔣萬安今天陪同市議員參選人詹為元、柳采葳、楊植斗路口拜票，接受媒體聯訪時被問及台北市長選舉電視辯論會將登場。

蔣萬安表示，他接到媒體邀請時第一時間就答應，很謝謝TVBS與三立共同舉辦這次辯論會，一定全力以赴，會讓市民知道政見、台北市願景和個人特質。

被問及選情是否膠著，蔣萬安指出，他始終認為這是場艱困的選戰，戰戰兢兢如履薄冰、不敢大意，會堅持步調走訪基層、拚到最後一刻。

至於是否要請太太助選，蔣萬安說，過去立委選舉太太有協助跑行程、車隊掃街等，不過這次懷了第3胎，要更加注意她身體狀況，如果有適合場合會請太太出席。

媒體追問，民進黨台北市長參選人陳時中是否已被黨內「放生」，蔣萬安回應，民進黨要放棄誰都是算計，台北市是自己無法割捨的唯一。

蔣萬安並批民進黨每次選舉都操作抗中保台，「沒有唸這個咒語不會選舉」，但市民最關心的參選人特質與願景。

此外，前立委黃國昌指出鏡電視爭議音檔經鑑定後，無經過剪接、變造。蔣萬安被問及此事時表示，這證實了媒體報導都是事實，且NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥在立法院備詢時，證實民進黨前秘書長洪耀福有去關心。

蔣萬安質問「你是用什麼身分、立場去關心？」且時間點和電視台得到執照的時間點這麼巧合，總統蔡英文應趕快指示相關單位去調查，釐清真相。（編輯：李錫璋）1111007