台北市長候選人電視辯論會11/5登場 黃珊珊盼回歸理性市政議題

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（中央社記者劉建邦台北7日電）TVBS電視台與三立電視今天宣布將於11月5日舉行首場台北市長選舉電視辯論會，無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，很期待，希望回歸理性市政議題辯論，不要每天談口水。

TVBS與三立電視宣布，2022年台北市長選舉電視辯論會將由兩家電視台共同主辦，民進黨台北市長參選人陳時中、黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安均已同意受邀，將於11月5日出席電視辯論會。

黃珊珊上午與民眾黨台北市議員參選人吳怡萱共同走訪西寧市場，並在1樓南北雜貨區受到攤販歡迎。黃珊珊會後受訪，關於11月5日舉辦電視辯論會，她說，很期待，希望回歸理性市政議題辯論。

黃珊珊表示，台北市仍有很重要市政，希望不要每天以噴口水方式，抹黑、批判別人，且都沒自省，相信大家都應拿出對台北市願景，向市民說明並爭取認同，她在台北市服務24年，對相關議題都非常有把握。

黃珊珊走訪西寧市場，自治會反映大樓老舊且有外牆剝落狀況，媒體詢問後續有改建等規劃嗎？她說，西寧市場連接西寧國宅，建物本身有結構安全問題，未來改建會與旁邊洛陽停車場一起整體規劃，且市長柯文哲已裁示，後續朝整體規劃為方向。

至於先前提出教育政見，其中5歲納入義務教育部分被質疑並非地方政府權限。黃珊珊表示，像地方制度法等就提及地方政府可執行相關政策，當選後會把此案送進北市議會，相信議員應該會支持。

此外，提出教育政見規劃3至4歲免學費，經費來源為何？黃珊珊指出，整體經費預算約新台幣15億元，因台北市每年歲計賸餘約60億至80億元，不舉債是有餘力可支應，台北市使用在教育文化經費，就算勒緊褲帶也應該執行。

媒體詢問，針對陳時中提及「抗中保台」確實容易讓人誤解，應是「抗共保台」的看法。黃珊珊表示，維持台灣主流價值，就是希望帶給台灣人民更好生活，每天搞意識形態，只想切割撕裂社會，是沒必要，且陳時中的人設變來變去不是新聞，聽聽就好，內容不用太在意。

媒體問及綠營台北市議員提到黃珊珊支持度有極限，且柯文哲仇恨值比陳時中高。黃珊珊說，台北市民是要選擇適任的市長，每天計算、評比別人，她都沒意見且尊重個人評論，但不要每天討論這種和參選人無關的事。（編輯：李錫璋）1111007