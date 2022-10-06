柯文哲槓上陳時中 黃珊珊：防疫一起努力別互責

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市長柯文哲嗆陳時中「去死吧」惹議，前台北市社會局長許立民認為防疫不用互罵。無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，防疫一起努力，別互相指責，但人民未忘記先前發生的事。

民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫分數85分，遭柯文哲嗆「去死吧」。陳時中回應，這是全民一起努力成果，柯文哲身為市長卻用這樣話語，顯露沒口德，柯文哲事後稱對方沒醫德。

許立民在臉書（Facebook）發文，防疫做得好不好，不用罵來罵去，防疫是一體，從中央政策到地方政府執行，還有第一線醫護及社區防疫，大家做得好都是功臣，做不好，誰也逃脫不了。

黃珊珊今天上午走訪西湖市場，受到攤商熱烈歡迎，黃珊珊會前接受聯訪，媒體詢問，柯文哲提到沒醫德及許立民在臉書發文的看法。黃珊珊說，防疫成績是屬於全台灣人民，不是某個人功勞，自評分數是自我感覺良好，如有網友稱，陳時中提到分數應是口罩、快篩劑、疫苗加上負責的總分，但滿分可能是1000分。

黃珊珊表示，防疫工作本來大家就要一起努力，不要互相指責，不過事實就事實，做得好不好，人民自有公評，若往臉上貼金真的不必，且人民沒忘記去年到今年發生事件。

至於資策會指出，民眾黨立委高虹安的博士論文，經比對與資策會研究論文引用逾8成；高虹安稱是政治力介入。黃珊珊對此說，台灣人民不是傻瓜，這不是政治黑手、國家機器是什麼？用各種方式作人格毀滅式選戰攻擊，這是執政黨該做的事嗎？

黃珊珊被問及高虹安遭質疑以特權進北一女議題時指出，這件事不可能，用人身攻擊及捏造訊息方式，只會讓高虹安越來越強大，她認為最好的新竹市長人選就是高虹安，人民會還高虹安公道。

環南市場日前辦餐會，因有民眾疑身體不適忽倒地，引發藍綠台北市議員互相批評、提告。黃珊珊說，這是一件憾事，不要再消費此事或政治操作，覺得沒必要，盼讓家屬回歸平靜。

媒體詢問近期民調上升至第二的看法，黃珊珊表示，民意本來就會因各種事件有不同狀況，她就是每天做好該做的事，且會虛心參考，並繼續努力。（編輯：李錫璋）1111006