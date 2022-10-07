台北市長候選人11/5電視辯論 陳時中盼導向正向選舉

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TVBS電視台與三立電視宣布將於11月5日舉行首場台北市長選舉電視辯論會。民進黨參選人陳時中（左）、國民黨參選人蔣萬安（中）、無黨籍參選人黃珊珊（右）均已同意出席。（左圖取自facebook.com/TaipeiShihChung，中圖、右圖中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北7日電）TVBS電視台與三立電視今天宣布將於11月5日舉行首場台北市長選舉電視辯論會，民進黨台北市長參選人陳時中對此表示非常期待，期望透過辯論讓市民了解政策，導向正向選舉。

TVBS與三立電視今天共同宣布，2022年台北市長選舉電視辯論會將由兩家電視台共同主辦，陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安均已同意受邀，將於11月5日出席電視辯論會。

陳時中今天上午前往萬華區直興市場掃街拜票，行前接受媒體聯訪時針對電視辯論會作出回應。他說，對於能夠有辯論機會非常期待，能更讓政策越辯越明，讓市民更了解。

陳時中說，整體選風都走向負面選舉，並非民主之福，辯論會應該對導向正向選舉很有幫助；媒體追問準備問對手什麼問題時，陳時中則說讓他暫時保留。

另一方面，媒體問到環南市場自治會長林勝東日前談到陳時中時稱「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」等話題時，陳時中表示，他昨天已強調完全沒有攻擊的意思，這個話題就到這裡。

媒體還問，台北市長柯文哲表示感覺民進黨好像放生陳時中、放棄台北戰場，陳時中回應說，他沒有這種感覺。至於蔣萬安表示不管民進黨要操作抗中保台或抗共保台都是選舉的伎倆，陳時中則表示，任何要競選的政治人物，對於抗共要有正面態度。（編輯：李錫璋）1111007