更多編輯台推薦新聞：
次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼
國際

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉5/300
首頁 / 政治

柯文哲稱抗時中保台北 陳時中：應抗共不抗中

2022/10/6 11:51（10/6 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市長柯文哲日前將「抗中保台」稱為「抵抗陳時中、保衛大台北」；民進黨台北市長參選人陳時中（前）6日受訪表示，「抗中保台」確實容易讓人誤解，應該是講「抗共保台」，不抗中，而是抗共產黨。中央社記者張新偉攝 111年10月6日
台北市長柯文哲日前將「抗中保台」稱為「抵抗陳時中、保衛大台北」；民進黨台北市長參選人陳時中（前）6日受訪表示，「抗中保台」確實容易讓人誤解，應該是講「抗共保台」，不抗中，而是抗共產黨。中央社記者張新偉攝 111年10月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市長柯文哲昨天將「抗中保台」稱為「抵抗陳時中、保衛大台北」，民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，「抗中保台」確實容易讓人誤解，應是「抗共保台」。

陳時中屢表態抗中保台決心，柯文哲昨天在貓空纜車歡慶15週年活動起跑記者會後被媒體問及此事表示，抗中保台是「抵抗陳時中、保衛大台北」。

陳時中今天上午與惠光導盲犬學校交流並體驗導盲犬引導後接受媒體聯訪表示，只講抗中保台確實容易讓人產生誤解，應該是講「抗共保台」，不抗中，而是抗共產黨。

媒體詢問，近期民調顯示無黨籍台北市長參選人黃珊珊支持度暴增10%，是否擔心棄保效應。陳時中說，他的目標仍是爭取大家的支持。

此外，媒體報導，環南市場自治會長林勝東談到陳時中時怒氣難消，稱「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」

陳時中表示，他沒有要打擊任何人的意思，也沒有把誰揍一頓，但如果覺得有痛，可以向他說是什麼問題，大家可以好好溝通，防疫要靠大家合作、一起把事情做好，這是最重要的。（編輯：李錫璋）1111006

陳時中
柯文哲、黃珊珊頻攻擊 陳時中：再回應會淪口水戰 柯文哲嗆陳時中 綠委：柯不適任公眾人物
柯文哲
柯文哲槓上陳時中 黃珊珊：防疫一起努力別互責 柯文哲嗆聲陳時中 蘇貞昌：勿因選舉扭曲他人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張善政質疑工程品質 鄭運鵬：選情急才小題大作