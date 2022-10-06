柯文哲稱抗時中保台北 陳時中：應抗共不抗中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市長柯文哲日前將「抗中保台」稱為「抵抗陳時中、保衛大台北」；民進黨台北市長參選人陳時中（前）6日受訪表示，「抗中保台」確實容易讓人誤解，應該是講「抗共保台」，不抗中，而是抗共產黨。中央社記者張新偉攝 111年10月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市長柯文哲昨天將「抗中保台」稱為「抵抗陳時中、保衛大台北」，民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，「抗中保台」確實容易讓人誤解，應是「抗共保台」。

陳時中屢表態抗中保台決心，柯文哲昨天在貓空纜車歡慶15週年活動起跑記者會後被媒體問及此事表示，抗中保台是「抵抗陳時中、保衛大台北」。

陳時中今天上午與惠光導盲犬學校交流並體驗導盲犬引導後接受媒體聯訪表示，只講抗中保台確實容易讓人產生誤解，應該是講「抗共保台」，不抗中，而是抗共產黨。

媒體詢問，近期民調顯示無黨籍台北市長參選人黃珊珊支持度暴增10%，是否擔心棄保效應。陳時中說，他的目標仍是爭取大家的支持。

此外，媒體報導，環南市場自治會長林勝東談到陳時中時怒氣難消，稱「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」

陳時中表示，他沒有要打擊任何人的意思，也沒有把誰揍一頓，但如果覺得有痛，可以向他說是什麼問題，大家可以好好溝通，防疫要靠大家合作、一起把事情做好，這是最重要的。（編輯：李錫璋）1111006