奧克蘭雙十國慶酒會 紐西蘭政要及多國領事雲集

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐奧克蘭辦事處7日舉行慶祝中華民國111年國慶酒會，多國政要及當地僑領等到場祝賀；駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶（中）說，感謝紐西蘭各界及僑團鄉親齊聚共祝國慶，見證台灣的堅強韌性與努力成果。（中華民國駐奧克蘭辦事處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年10月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨7日專電）駐奧克蘭辦事處今晚舉行慶祝中華民國111年國慶酒會，紐西蘭政要、多個國家駐奧克蘭（Auckland）領事、當地僑領及社會各界人士等到場祝賀。

駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶指出，今年的國慶酒會場面盛大歡欣，有多位紐西蘭國會議員及奧克蘭市議員出席；還有來自美國、比利時、立陶宛、巴拿馬與尼泊爾等國駐奧克蘭總領事，以及紐西蘭當地商界、學界、社團、僑胞代表等近300人蒞臨祝賀。

陳詠韶在國慶酒會致詞一開頭，就引用已故英國女王伊麗莎白二世於2020年疫情肆虐期間發表的名言「我們將再相見」（We will meet again.），表示國慶酒會睽違兩年後再度實體舉行，對此感到欣喜。

陳詠韶強調，她感謝紐西蘭各界朋友及僑團鄉親再度齊聚共同祝賀國慶，並且見證台灣的堅強韌性與努力成果。

她提到，即便全球出現疫情等挑戰，台灣仍展現高度活力與生命力，不但政治民主、社會多元，更締造台灣經濟奇蹟2.0，經濟成長率、民間投資率、全年出口值及外銷訂單無不創下歷史新高，半導體與高科技更是扮演全球供應鏈的要角。

陳詠韶呼籲紐西蘭支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。另外，對於紐西蘭支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO），陳詠韶亦表示感謝。

陳詠韶強調，台灣在民主價值、地緣戰略、全球供應鏈及對抗威權政體擴張有重要地位，尤其是對應許多全球議題時的良善力量；面對中國各種威脅台灣不會挑釁但也不會退縮，期待持續推進與理念相近國家的緊密友好，共同維護自由民主價值，致力台海和平穩定與自由開放的印太區域。

紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）副黨魁及紐西蘭國會議員范維爾登（Brook van Velden）、對華政策跨國議會聯盟（IPAC）紐西蘭共同主席及紐西蘭國家黨（National）國會議員歐康納（Simon O'Connor）在國慶酒會上致詞時，均讚譽中華民國（台灣）在自由、民主、經濟、高科技的成就，以及協助烏克蘭及許多世界角落發揮良善力量的貢獻。

范維爾登及歐康納亦強調，台灣的成功就是民主的成功；正當獨裁國家野心擴張之際，更是需要支持台灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳詠韶今晚接受中央社電話訪問時提到，誠如美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）所言，台灣是一座堅韌之島（An Island of Resilience），只要有希望、勇氣、決心，一定能夠打造和平繁榮的未來。

陳詠韶告訴中央社，儘管面對全球疫情及中國威脅等挑戰，台灣依然屹立不搖，並持續成長茁壯，展現不被打倒的韌性，這就是台灣特有的堅毅精神。（編輯：高照芬）1111007