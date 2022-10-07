駐菲代表處賀國慶 感謝國際譴責中國軍事挑釁

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（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）駐菲代表徐佩勇今晚在國慶晚會上說，中國軍演及軍事人員、武器和無人機侵入台灣周邊，破壞台海現狀。他感謝國際譴責中國軍事挑釁，也強調台灣將致力自我防衛並維護民主。

中華民國駐菲律賓代表處今晚舉行111年國慶晚會，菲律賓參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）、基地改建發展局（BCDA）主席羅倫沙納（Delfin Lorenzana）、前國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）、前農業部長達爾（William Dar）、前科技部長德拉潘尼亞（Fortunato de la Peña）等人出席致賀。

徐佩勇致詞表示，中國持續的軍事演習、「灰色地帶」作戰及軍事人員、武器和無人機侵入台灣周邊，破壞台灣海峽兩岸現狀。

徐佩勇說，這些不負責任的行為侵犯台灣主權，威脅印太地區和平穩定，還危及空中和海上安全及國際貿易，企圖侵蝕國際法和規範。

他表示，令人振奮的是，台灣面臨侵略時並不孤單。「對美國政府和民選官員的支持，我們深表謝意，還有七大工業國集團（G7）的友人及世界上許多志同道合的夥伴，一起譴責中國的軍事挑釁」。

不過，徐佩勇說：「我們不會仰賴他人來保衛我們。台灣完全致力於保護我們的安全和維護我們的民主生活方式。因應不斷變化的威脅，我們也努力調整我們的防禦戰略。」

他表示，中華民國政府致力於建立一致、可預測及永續的兩岸關係。維護和平與現狀是台灣堅定不移的立場，政府願在「和平、平等、民主、對話」基礎上，保持兩岸良性互動和穩定發展。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre Bello III）致詞表示，菲律賓和台灣不僅地理相鄰，在歷史和文化親近性上也有聯繫。歷史研究證明呂宋島北部人民和台灣原住民間的互動，使得他們的方言有相似之處。

他表示：「我們現今的關係是互惠互利的，是如何成為好鄰居的輝煌榜樣，以及在災難期間，我們兩國人民如何找到相互幫助的能力。」

貝世偉說，台灣現在是菲律賓第8大貿易夥伴，雙邊貿易額逾70億美元（約新台幣2217億元）。期待菲台雙方在勞工、觀光、農漁業、教育、資訊科技、醫療衛生等方面繼續合作，「祝福台菲友誼長存」。（編輯：林憬屏）1111007