聖保羅駐處國慶酒會 巴西各界肯定台灣民主表現

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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）駐聖保羅辦事處6日晚間舉行中華民國111年國慶酒會，出席的巴西各界人士表示台灣是進步的民主國家，應尊重台灣作為獨立國家的權利，並且希望台灣與巴西未來有更多合作。

鑒於巴西政府已宣布取消各項防疫措施，今年國慶酒會在文教中心舉行，友邦使節、巴西各界人士、媒體，以及僑務榮譽職、僑社代表約250人出席盛會，共同祝賀中華民國國運昌隆。

聖保羅駐處邀請聖保羅市立交響樂團大小提琴手現場演奏台灣民謠及各式音樂曲目，駐聖保羅辦事處處長馮光中伉儷、文教中心主任張希賢及台貿中心主任施懿倫等在入口處歡迎貴賓，合影留念。

國慶酒會在全體肅立高唱巴西及中華民國國歌聲中登場，接著欣賞台灣政經社會發展實況的國情影片，以及台灣參與聯合國（UN）影片，讓與會貴賓更加認識台灣在各方面的發展及在國際上的處境，加深支持台灣的決心。

馮光中在酒會上簡報台灣在過去一年來成功應對疫情的挑戰，政府以不挑釁的態度沉著應對中國的軍事恫嚇，以及台灣在疫情威脅下達到另人刮目相看的經貿與科技成果。未來台灣盼與世界共享民主價值國家強化合作關係，向世界展現台灣貢獻己力的決心。

巴西聯邦眾議員卡拉．簪貝利（Carla Zambelli）在今年選舉獲全國第2高票連任，她的父親艾里歐（João Hélio Zambelli）致詞表示，台灣是非常進步的民主國家，島內交通便利，社會治安好，衛生福利完善，盼未來台巴兩國在更多領域加強合作。

聖貝爾納多杜坎普市（São Bernardo do Campo）經濟發展勞動觀光廳長南博之（Hiroyuki Minami）表示，台灣向巴西具體展示所謂強大國家並非僅由其軍事力量判斷，台灣人民的堅忍智慧，對民主價值的追求及對世界的貢獻皆證明其偉大，在此代表該市祝賀中華民國台灣生日快樂。

巴西聖心醫院執行長保利洛（Vicente Renato Paollillo）表示，台灣人民過去40年來持續在巴西深耕慈善事業，盼未來台巴兩國人民持續深化夥伴關係，共同追求人民福祉。

聖保羅州警察工會代表聯盟主席加里納蒂（Raquel Kobashi Gallinati）表示，台灣為強韌民主國家，有權參加任何國際組織，為打擊跨境犯罪及保障邊境安全貢獻一己之力，沒有任何國家有權阻止台灣與包括巴西在內各國建立此等合作關係。

聖保羅州議員布魯諾．簪貝利（Bruno Zambelli）表示，台灣是巴西在公共衛生、科技產業、公共安全等領域的重要夥伴，上任後將持續推動台巴兩國合作，盼巴西與台灣在未來持續深化友好關係。

聖保羅州議員達瑪瑞斯（Damaris Moura Kuo）表示，作為台灣人的媳婦，過去21年來深刻瞭解台灣的美麗及偉大，台灣人民更是台灣最重要的寶物，溫暖接納她成為台灣人的ㄧ員，未來會持續在巴西為台灣僑社服務。

聖保羅州議員巴斯考（Janaína Paschoal）表示，台灣是尊重人民意志的民主國家，重視自由及人民獨立自主，是道德意志及人權價值的極佳典範，值得世界各國學習。所有國家及民族皆擁有爭取獨立自主的權利，台灣作為獨立自主國家的事實，台灣作為獨立國家的權利亦應受到各國尊重。

巴西聯邦眾議員布拉岡薩（Luiz Philippe de Orleans Bragança）表示，此刻台灣正面臨巨大挑戰，巴西不應置身事外，應學習台灣人民及政府如何團結一致面對挑戰，尊重台灣人民獨立自主的意志，僅有台灣人民可以決定自己的命運。台巴雖在政治上面臨許多阻礙，但在經濟上兩國產業互補性極高，台灣人民對幫助巴西弱勢族群不遺餘力，盼未來台巴兩國人民持續深化關係。

隨後馮光中伉儷邀請貴賓上台共同以香檳舉杯和全場嘉賓齊祝中華民國台灣111年生日快樂，國運昌隆，經濟繁榮，台巴兩國人民健康幸福。

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為配合協銷台灣高科技產業，辦事處邀請在巴西投資的富士康、瑞傳、緯創、台達電、華碩、亞旭、威剛、合勤、厚美德共9家台商出席，並於現場擺設29項最新款高階產品。為增添廠商形象及宣傳商品資訊，並由各家廠商向貴賓說明或與貴賓進行互動體驗。

會場設置以台灣農產品為主題的打卡區供貴賓拍照打卡，一整棵台灣原生種香蕉樹成為酒會的亮點。（編輯：馮昭）1111008