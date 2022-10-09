替黑熊學院助講 國防院：人員具自由對話權利

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（中央社記者游凱翔台北9日電）媒體報導，國防安全研究院學者替黑熊學院課程推薦並助講。國防院今天表示，國防院鼓勵研究自由，智庫人員具自由參與論壇對話、投稿、表述等權利，亦接受國內外多元立場媒體採訪溝通，未有不合理限制。

聯合新聞網報導，國防部長邱國正日前曾在立法院表示國防部與民間正在推動的「黑熊學院」無涉，但實際上由國防部編列預算的國防安全研究院，包括蘇紫雲、沈明室兩位知名戰略學者，曾以國防院研究所長身分，公開為黑熊學院的「防衛訓練計畫」推薦助講，支持募款，將擔任講師，籲民眾參加課程。

國防安全研究院晚間回應，國防院全稱為「財團法人」國防安全研究院，是依財團法人法所成立的公益智庫，由國防部捐贈成立，向來秉持創院精神，受民主法治體制監督、善盡社會責任。

國防院指出，世界各國智庫皆以研究為目的，尊重學術獨立，鼓勵研究自由，國防院本於智庫專業精神、依學術倫理基準，一貫尊重研究人員觀點、學術研討空間；智庫研究人員具自由參與論壇對話、投稿、表述權利，國防院研究人員皆自由與各政黨交流國防相關討論、不分官民的智庫平台互動，亦接受國內外多元立場媒體採訪溝通，未有不合理限制。

國防院強調，國防院成立旨為研究軍事專業、普及防衛知識、強化台灣安全。因此除深化研究撰述、積極與國內外對話，亦辦理包含政治大學、北一女中等學校來院參訪，以期擴大國防交流、推廣全民防衛意識，活動亦獲得參與學生正面好評。

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綜合上列舉依國家法律、智庫角色、民間團體交流、公共空間對話、學校教育分享，國防院活動與工作皆無因與友方單位交流互動，或採訪對話而產生外界所稱的可疑「聯結」，國防部也未介入智庫運作或干涉。

國防院提到，正值外敵威脅進逼，民眾須共同提升安全意識、強化國防之際，國防院身為國防專業智庫，將秉持創院精神擴大全民防衛能量、凝聚軍民合作與互信，不會對內尋隙、自我分化、削弱防衛力量。（編輯：蘇志宗）1111009