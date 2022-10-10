國慶致詞 游錫堃：和平非屈膝可得備戰不求戰

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（中央社記者郭建伸台北10日電）今天是國慶日，擔任國慶大會主席的立法院長游錫堃致詞表示，台灣常被國際譽為民主典範，但至今尚未實施18歲公民權；年底將舉行公民複決，呼籲民眾11月26日為18歲公民權投下同意票。

游錫堃致詞表示，台灣同心協力正面迎戰Covid-19近3年時間，最近終於可以逐漸邁向正常生活境界，真的是天佑台灣，他要代表國慶大會向國軍、警消、外交、醫護、防疫人員致上崇高敬意，感謝他們不眠不休守護民眾。

游錫堃表示，台灣經過三度政黨輪替後，民主及經濟成果愈來愈被國際看到；去年國慶以「民主大聯盟，世界加好友」為主題，這一年來非邦交國就有美、日、法、瑞典、立陶宛、斯洛伐克、德國及捷克等8個國家及歐洲議會合計246位國會議員來訪。

游錫堃表示，今年台灣不僅好友越加越多，而且好友變盟友，民主國家對台灣的支持越來越堅強、穩定；例如去年年底，日本前首相安倍晉三強調「台灣有事，等同於日本、日美同盟有事」，最近美國總統拜登再度重申美國政府對台灣堅若磐石的承諾。

游錫堃表示，台灣追求和平，希望永遠不再有戰爭，但是和平並非屈膝可得；為遏阻任何妄想擴張國家的侵略台灣意圖，必須備戰而不求戰，全力強化國防、充實自我防衛能力，使其不敢越雷池一步。

游錫堃指出，俄羅斯今年年初入侵烏克蘭，宛如驚蟄春雷一舉驚醒冬眠的生物，震醒了國際上的許多民主國家；相較於中共對俄羅斯的侵略惡行默不作聲，民主國家對烏克蘭的支援如雨後春筍。

游錫堃也表示，台灣常被國際譽為民主典範，但有一件事情令他汗顏，目前聯合國有193個成員國，其中有182個會員國實施18歲公民權，只有11個國家未實施，而台灣竟與其他11國家敬陪末座。

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游錫堃指出，立法院今年3月不分黨派一致支持三讀通過了18歲公民權修憲案，依憲法須在今年底舉辦公民複決；這是世代正義的落實，也是一個新生民主國家的使命，呼籲民眾今年11月26日，大家一定要出來投票，為18歲公民權修憲案投下公民複決的同意票。

游錫堃表示，台灣民主，百年追求，關鍵時刻總是由青年世代衝鋒陷陣，引領社會的改革與進步；在國際民主國家支持台灣的力道漸增，及台灣無時無刻面臨中共霸凌的今日，不但要加強全民防衛意志、支持青年參政，更要使台灣民主的根紮得更深更壯。（編輯：黃國倫）1111010