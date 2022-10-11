更多編輯台推薦新聞：
出國前或旅行途中染疫怎麼辦？疫後旅遊留意4件事
生活

出國前或旅行途中染疫怎麼辦？疫後旅遊留意4件事

書摘／焦慮是防衛機制 大腦只要你活著、才不管你快不快樂
文化

書摘／焦慮是防衛機制 大腦只要你活著、才不管你快不快樂

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮外海凌晨地震無關918 氣象局：與2002年331地震同區
首頁 / 政治
111年國慶大會
新聞專題
111年國慶大會5/54
首頁 / 政治

蘇貞昌：願在對等基礎上 與對岸尋求台海和平方法

2022/10/11 09:40（10/11 10:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北11日電）中國大陸國台辦以書面答記者問，聲稱總統蔡英文10日的國慶談話是渲染大陸威脅、推卸責任等；行政院長蘇貞昌今天受訪表示，蔡總統講得很清楚，台灣是愛好和平的國家，願意在對等基礎上與對岸尋求台海和平的方法。

總統蔡英文10日發表國慶談話，中國大陸國台辦發言人馬曉光以書面「答記者問」聲稱，蔡總統的講話「繼續堅持『兩國論』立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸威脅，推卸破壞兩岸關係危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化『以武謀獨』，繼續誤導島內民意」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到蔡總統10日的國慶談話，讓國台辦跳腳，聲稱這是試圖分裂台灣與大陸同屬一個中國、渲染大陸的威脅、推卸責任等。

蘇貞昌說，蔡總統昨天講得非常清楚，就是台灣是自由民主愛好和平的國家，願意在對等基礎上，與對岸尋求台海和平的方法，增進兩國之間人民的往來。

蘇貞昌表示，受疫情衝擊，在蔡總統的領導下，台灣在全世界防疫做得最好、經濟發展也有最好成績，希望繼續努力厚植國防經濟實力，增進與世界各國往來，打造台灣成為強韌的國家，相信這是全民努力的目標。（編輯：郭無患）1111011

延伸閱讀
國慶演說總統談四大韌性、願與北京尋找和平穩定方法【全文】蔡總統盼疫後兩岸民間交流 學者：務實釋出善意
蘇貞昌
最低工資法草案 蘇貞昌：與產學各界溝通蘇揆：苗縣府曾多次赴中國考察 若有用不會破產
蔡英文
國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗[影]國慶焰火嘉義登場 蔡總統邀民眾見證進步與改變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國慶焰火嘉義登場 蔡總統邀民眾見證進步與改變