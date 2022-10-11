蘇貞昌：願在對等基礎上 與對岸尋求台海和平方法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北11日電）中國大陸國台辦以書面答記者問，聲稱總統蔡英文10日的國慶談話是渲染大陸威脅、推卸責任等；行政院長蘇貞昌今天受訪表示，蔡總統講得很清楚，台灣是愛好和平的國家，願意在對等基礎上與對岸尋求台海和平的方法。

總統蔡英文10日發表國慶談話，中國大陸國台辦發言人馬曉光以書面「答記者問」聲稱，蔡總統的講話「繼續堅持『兩國論』立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸威脅，推卸破壞兩岸關係危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化『以武謀獨』，繼續誤導島內民意」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到蔡總統10日的國慶談話，讓國台辦跳腳，聲稱這是試圖分裂台灣與大陸同屬一個中國、渲染大陸的威脅、推卸責任等。

蘇貞昌說，蔡總統昨天講得非常清楚，就是台灣是自由民主愛好和平的國家，願意在對等基礎上，與對岸尋求台海和平的方法，增進兩國之間人民的往來。

蘇貞昌表示，受疫情衝擊，在蔡總統的領導下，台灣在全世界防疫做得最好、經濟發展也有最好成績，希望繼續努力厚植國防經濟實力，增進與世界各國往來，打造台灣成為強韌的國家，相信這是全民努力的目標。（編輯：郭無患）1111011