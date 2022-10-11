共艦常態化侵擾 國防部：4年內籌獲防空反潛輕型艦

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）國防部計劃建置2艘「輕型巡防艦」取代原規劃的4500噸飛彈巡防艦。國防部指出，面對中共頻以大量輕型艦艇擾台，國防部規劃在112至115年，籌獲噸位較小、建造期程短的防空型及反潛型輕型巡防艦各1艘。

國防部明天應邀在立院國防與外交委員會提出「海軍新一代輕型巡防艦建案規畫」專案報告。海軍司令部在書面報告中指出，近期海軍由「不定期」派軍艦在台灣海峽巡弋，逐漸轉變為「固定」派遣艦艇並擴大巡弋區域，延伸到台灣西南以及彭佳嶼以北海域。

報告指出，中共從8月聯合軍事行動後，每日固定在台海周遭巡弋兵力數量從2艘增加到4、5艘，多數為「056A江島級」（1500噸）、「053H3 江衛二型」（2400 噸） 與「054A 江開改級」（4000 噸）等 3 型作戰艦艇 ，其中以 2000 噸上下艦艇為主。

報告指出，由於中共軍艦常態化進入台灣周邊海域襲擾，長期多以輕型護衛艦為主要兵力，台灣檢派大型作戰艦執行監控任務，將造成主作戰艦兵力於平時過度消耗。

報告檢視台灣目前海軍艦艇狀態指出，海軍主作戰艦艇有基隆級、成功級、派里級、康定級、濟陽級艦合計 26艘，其中6艘濟陽級艦，民國60年由美方建造完成，81年接艦返國 ，使用迄今已30年，總計年資50餘年，目前戰鬥系統儎台均已面臨裝備老舊、維修費用高及安全性問題，急需籌建新兵力。

報告指出，建案調整將以「不增加預算」為原則，全案可在原編列預算及期程內，完成防空型及反潛型輕型巡防艦各1艘。防空型概估預算新台幣95.3億餘元、反潛型92億餘元、彈藥款41.1億餘元、儎台監造、整體後勤及採購作業費等16.8億餘元，總計所需預算245億4916萬2000元。

報告指出，建案由海軍自行辦理招標作業，由得標船廠執行儎台建造，另與中科院簽署委製協議書擔任戰系 整合商，執行戰系裝備製繳及系統整合。

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防空型與反潛型原型艦，滿儎噸位約2500噸， 採柴電或燃氣渦輪機混合推進系統，航速最大達30節以上，於 8級風下可正常執行任務。武器裝備配置中程防空飛彈、增程型超音速反艦飛彈、76快砲、方陣快砲、深水炸彈或魚雷等。

防空型原型艦建造期程規劃為112年5月開工、113年第 1季安龍、113年第4季下水、114年第3季交艦。反潛型原型艦建造期程規劃為113年4月開工、113年第4季安龍、114年第4季下水、115年第2季交艦。（編輯：郭無患）1111011