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新建巡防艦變小 邱國正：加速汰舊艦因應敵情威脅

2022/10/5 12:36
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（中央社記者游凱翔台北5日電）國軍原計畫建造4500噸級新一代飛彈巡防艦，但據112年度國防預算，已調整為建造2000噸級輕型巡防艦。國防部長邱國正今天解釋，汰換舊艦迫在眉睫，應對中共壓力迫使國軍頻次增加，經評估2000噸可滿足需求。

根據民國111年度國防預算書顯示，國防部共編列新台幣245億4916萬元、108年至115年持續預算，打造1艘新一代飛彈巡防艦原型艦；但根據112年度國防預算書，建案名稱已確定將代號「震海計畫」的「新一代飛彈巡防艦」（約4500噸）更改為「新一代輕型巡防艦」（2000噸），預算金額、編列年度則不變，預計在115年完成2艘原型艦。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢。國民黨立委馬文君質疑，國防部未經立法院審查，就逕自調整預算案，目的是為了滿足何種作戰需求。

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邱國正澄清，國軍並非刻意跳過立法院審查，但預算建案程序是完備的。邱國正解釋，輕型巡防艦的建案經過評估，原因是現在敵情威脅改變，汰換老舊軍艦已迫在眉睫，且中共對台的壓力，迫使國軍應對頻次增加，經評估2000噸級的軍艦可滿足需求。

馬文君質詢指出，當年建案4500噸級巡防艦目的，就是為了取代老舊軍艦，現在卻改成2000噸級輕型巡防艦，且中共在台灣周遭海域軍艦大多是4000噸以上；另外，震海計畫經合約設計、細部設計、裝備採購3階段，如今未經程序就直接執行建造2000噸級巡防艦，是否代表未來造艦就可以不依照3階段程序執行，且新艦能否應付台海局勢仍有待商榷，她要求國軍日後要有具體說明。（編輯：郭無患）1111005

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