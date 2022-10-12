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「兩岸是兩地區」說引討論 馬英九：這是憲法規定

2022/10/12 10:52（10/12 11:22 更新）
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國民黨10日在中央黨部前廣場舉辦中華民國111年國慶升旗典禮，前總統馬英九（前）出席並致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年10月10日
國民黨10日在中央黨部前廣場舉辦中華民國111年國慶升旗典禮，前總統馬英九（前）出席並致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年10月10日
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（中央社記者劉冠廷台北12日電）前總統馬英九日前說「兩岸是兩個地區，不是兩個國家」，引發關注。民進黨台北市議員許淑華稱此言論是自貶為「馬區長」，馬英九今天回應，這是憲法規定的，不是他說的。

馬英九10日在國民黨舉辦的升旗典禮上表示，不論是憲法還是法律，都認為「兩岸是兩個地區，而不是兩個國家」，隨即引發各界議論。

許淑華說，馬英九在雙十節幫中國發聲，自貶為「馬區長」，要求馬英九勿再誤導國際社會；更有學者認為，馬英九的論調不是社會主流觀點。

馬英九今天上午出席華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會後，被問到相關問題時僅表示，這是憲法規定的，不是他說的。

此外，馬英九在致詞時肯定華僑對中華民國的貢獻，認為華僑的貢獻，可以分為革命建國、抗戰救國、投資興國三部分，僑胞是出錢、出力、出命，像是抗戰初期，有9成的經費都是來自於僑胞。

馬英九也說，政府剛遷到台灣時很缺資金，當時許多經濟發展的資金，很多都是來自於華僑，也就是因為有華僑的投資，經濟才能好好發展。（編輯：林淑媛）1111012

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