陳時中籲馬斯克來台設總部 蔣萬安批對國際事務無知

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（中央社記者王承中台北11日電）民進黨台北市長參選人陳時中抗議全球首富馬斯克爭議言論，呼籲馬斯克將總部設台北。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，有這樣天兵的發言，凸顯陳時中對國際事務的茫然無知。

美國特斯拉公司執行長馬斯克（Elon Musk）建議將台灣設為中國特別行政區，民主進步黨台北市長參選人陳時中10日在社群網站推特（Twitter）標記馬斯克，以英文抗議馬斯克爭議言論，呼籲馬斯克將總部設在台北，以理解、認識台灣。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天在立法院接受媒體聯訪表示，面對馬斯克建議把台灣變成中共的特別行政區，陳時中第一時間竟說還要再討論，並稱讚馬斯克是優秀的企業家，直到遭輿論撻伐後，才改口要抗中保台，現在還有這樣天兵的發言，凸顯陳時中對國際事務的茫然無知。

此外，前總統馬英九日前表示兩岸是兩區非兩國，引發爭議，被指會影響國民黨選情，蔣萬安說，他堅定捍衛中華民國主權，堅守中華民國憲法所揭櫫的精神，維護區域和平穩定發展，大家都熱愛中華民國，熱愛台灣，這已經是全民共識。

針對陳時中批評節能減碳有很多方法，蔣萬安所拋出的「深蹲換乘公車」已偏離主題，蔣萬安表示，節能減碳的行動希望透過由下而上的全民參與，他只是舉出國外的例子，卻被有心人士扭曲成為政見，真是令人哭笑不得。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天前往文山區拜票，被解讀為搶攻深藍票倉。蔣萬安表示，現在選舉到最後階段，大家都會有很多行程安排，就是各自努力，積極成為市民認同的對象。單一選區的選舉本來就是希望吸納各方支持力量，也希望將選票極大化，他一直勤走基層，持續端出政策牛肉爭取市民認同，讓自己成為市民心中最好的選擇。（編輯：翟思嘉）1111011