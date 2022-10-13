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支持多元性別者平權 AIT首度升起彩虹旗

2022/10/13 22:19（10/13 22:36 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北13日電）台灣同志遊行將於29日登場，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天邀集台灣LGBTQI+社群支持者聚會，並首度在AIT旗桿升起彩虹旗，慶賀台灣LGBTQI+社群在取得平權方面的進展。

AIT在臉書貼出照片，孫曉雅（Sandra Oudkirk）邀請彩虹平權大平台執行長呂欣潔、台北市議員苗博雅等LGBTQI+社群倡議者出席活動，共同見證歷史性的一刻，AIT首次升起彩虹旗，且是融入雙性人元素的彩虹旗幟。

AIT表示，這面旗幟強調了美國在世界各地都支持 自由尊嚴人人應有 的價值，同時也慶賀台灣LGBTQI+社群在取得平權方面的進展。

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LGBTQI+族群指同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人等多元性別者。

美國在台協會積極LGBTQI+族群權益，今年5月AIT曾與澳洲、日本、英國、歐洲、以色列、加拿大等駐台代表處共同舉辦「2022全球合作暨訓練架構終止性別暴力國際研討會」。孫曉雅、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮和美國國務院促進多元性別人權特使史登（Jessica Stern）皆參與。（編輯：蘇龍麒）1111013

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