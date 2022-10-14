海軍431億提升康定級艦 3年完成戰鬥系統測試

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（中央社記者游凱翔台北14日電）海軍斥資431億元，提升現有康定級艦戰鬥系統，並將老舊海欉樹防空飛彈更換為國造海劍二，並強化偵蒐。軍方人士今天說，康定級艦為法製，為確保戰系能整合並指揮國造飛彈，將以3年的時間進行驗證。

國防部民國112年度預算書上月送抵立法院，海軍司令部一共編列新台幣431億5990萬元、111年至119年的持續預算，性能提升6艘康定級艦（拉法葉艦）戰鬥系統。

預算高峰落在112年至114年，分別為97億3745萬元、67億1609萬元、62億8447萬元；111年為10億元、115年至118年均為43億1597萬元；119年為21億5798萬元。

海軍指出，康定級艦戰鬥管理系統提升與雷達系統、防空飛彈系統獲得後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力；另面對多重威脅環境，可有效進行各類型作戰並防衛自身安全，強化艦隊防空及反潛作戰能力，以保存艦隊戰力，進行制海任務。

軍方人士下午也透露，康定級艦艏已使用約20年的海欉樹防空飛彈，已確定更換為中科院研發海劍二，艦上偵蒐裝備也將強化，以有效提升防空、反水面及反潛等整體戰力；他提到，由於康定級艦為法國製造，為了確保其作戰系統是否能順暢整合並指揮國造飛彈，將以3年的時間進行驗證。

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海軍官網刊載，康定級艦最大特色為匿蹤化艦體設計，全艦表面並沒有特別突昂結構，大部分甲板機具皆已隱藏船艦內，雄二反艦飛彈發射箱也置入艦內，外部面積表面也傾斜正負10度角，避免複雜造型或菱角結構，可分散雷達波段進而達隱匿效果；康定級巡防艦排水量滿載3680噸、最大速率25節、長125公尺、寬15.4公尺、吃水5.5公尺。

目前海軍共有6艘康定級艦，分別為康定艦（PFG-1202）、西寧艦（PFG-1203）、昆明艦（PFG-1205）、迪化艦（PFG-1206）、武昌艦（PFG-1207）、承德艦（PFG-1208）。（編輯：林興盟）1111014