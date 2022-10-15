林佳龍指沒基本尊重 新北捷運局長李政安稱遺憾

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民進黨新北市長參選人林佳龍（右）15日到蘆洲區，與同黨市議員參選人顏蔚慈（左）合體造勢，籲請選民全力支持。中央社記者高華謙攝 111年10月15日

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（中央社記者高華謙新北15日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天指出，新北捷運局新聞稿尖酸刻薄，新北捷運局長李政安「不要連基本尊重都沒有」。李政安表示遺憾，林佳龍提出錯誤內容，捷運局當然要說清楚。

林佳龍日前表示，新北市政府捷運局網頁新聞稿每天情緒性攻擊。對此，新北捷運局昨天發布新聞稿指出，是為駁斥、澄清林佳龍與其陣營不實指控與錯誤引用，才會在官網刊載新聞稿，但並非每天主動發布。

林佳龍今天到新北市蘆洲區為民進黨新北市議員參選人顏蔚慈站台後接受媒體聯訪表示，既然新北捷運局說他抄襲，就要說是哪點抄襲。

例如，他提縱貫線溪北捷運，捷運局說有規劃五泰輕軌，但他現在就是要升級，一個是走平面的輕軌，一個是中運量立體化捷運，服務人數差距10倍，功能也不同，政見可以辯論，但不要用情緒性語言，「很尖酸刻薄」。

林佳龍指出，身為新北市政府公務員，應維持行政中立，不要充滿情緒，「真的是比競總還要嗆辣，現在難道不講這麼重或傷人的話就不會上媒體嗎」。

他說，他做過交通部長，幫助新北市解決過許多交通問題，並點名李政安，「你沒有感謝，我也不會怪罪，可是你不要連基本尊重都沒有」。

林佳龍指出，他擔任交通部長時，有協助基隆捷運、汐東捷運、林口交流道到淡北道路，結果現在變成「食果子剉樹頭」，新北市長侯友宜不但縱容還鼓勵盡量反擊。

林佳龍表示，一個政治人物要領導城市、甚至國家，不要由下面的人幫忙擋子彈、做打手，從「恩恩」案、三重警打人與過去鄭南榕案都可看到，這是檢驗政治人物人格的關鍵時刻，民主可以很低俗也可很高貴，希望這場民主嘉年華選舉可以提升台灣民主品質。

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對此，李政安告訴中央社記者，對於林佳龍說法感到「遺憾」，捷運局都是針對林佳龍陣營發布錯誤內容回應，至於林佳龍在交通部長任內支持新北市的建設，「當然十分敬佩」。

李政安指出，林佳龍現在參選新北市長，提出的政見對3環6線有錯誤內容與指控，捷運局當然要講清楚，沒有不尊重林佳龍的地方，也希望林佳龍說清楚溪北捷運運量是如何經專業評估？另外，安坑輕軌推動的關鍵歷程，也與林佳龍擔任交通部長任內無關。（編輯：戴光育）1111015