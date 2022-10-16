颱風天到新竹輔選挨批 侯友宜晚間視察汐止伯爵山莊

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（中央社記者高華謙新北16日電）颱風尼莎帶來超大豪雨，新北市災情頻傳，市長侯友宜今天下午到新竹輔選，遭民進黨籍新北市議員何博文批評。侯友宜晚間回到新北市府後，也趕抵汐止區伯爵山莊視察土石流災情。

新北市汐止區今天災情頻傳，包括路口出現大面積泥水、車輛拋錨受困涵洞等，伯爵山莊社區更出現土石流與土石崩落情形，落石還砸毀住戶陽台，部分住戶緊急撤離。

新北市議員、民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文在臉書發文指出，侯友宜口口聲聲說要好好做事，卻在豪雨中到新竹輔選，心裡只想著2024總統選舉，沒關心新北淹水災情。

新北市議員參選人卓冠廷也批評，侯友宜今天中午在社群發文，提醒市民「慎防強降雨」，卻離開新北市到新竹輔選，下午3時30分在竹蓮寺與國民黨新竹市長參選人林耕仁同台完，知道汐止淹水，才趕緊取消行程趕回新北市。

新北市政府新聞局長張愛晶告訴中央社記者，侯友宜下午1時到2時許都在新北市政府災害應變中心坐鎮，由於當時只有路樹傾倒等案件，相關單位也分析雨勢趨緩，侯友宜才會趕往下午3時30分在新竹竹蓮寺輔選行程。

張愛晶說，侯友宜在行程中一直透過電話掌握災情，結束竹蓮寺行程後，立刻返回新北市，取消原本後續排定與新竹縣長楊文科、國民黨籍竹北市長參選人林為洲同台行程；侯友宜約晚間5時抵達新北市府，近6時出發到汐止伯爵山莊社區視察災情。

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侯友宜趕抵伯爵山莊時說，山坡有些土石流崩塌，上面還有高壓電，所以應快速補強或是遷移高壓電，不要造成住戶傷害；住戶撤離方面也已啟動安置計畫，有些有立即危險的住戶安排去旅館，無大礙的住戶就地安置。

另一方面，新北市政府也宣布，即刻起開放汐止區全區紅黃線及學校停車，同時暫停路邊停車收費，明天上午7時恢復管制與校內禁停放。（編輯：張芷瑄）1111016