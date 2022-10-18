張崇哲：台灣從來不屬於中共政權 何來統一？

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（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）中國共產黨第20次全國代表大會16日開幕，中共總書記習近平堅持完成兩岸統一。駐葡萄牙代表張崇哲日前受訪表示，「台灣從來不屬於共產主義政權，何來統一？」

張崇哲16日接受葡萄牙美國有線電視新聞網（CNN Portugal）訪問指出，台灣擁有全球最大的半導體生產，歐洲正在遭受俄烏戰爭的折磨，苦於通貨膨脹，如果台灣和中國發生戰爭，將造成難以想像的後果。

全世界都知道，台灣的半導體供應不容易被取代，台灣不想要戰爭，如果有戰爭，經濟影響將非常大，歐洲將遭受更多痛苦。

張崇哲表示，這就是為什麼台灣的國際政策是將擁有相同心態和價值觀的國家聚在一起，共同努力，對共產主義政權說：不要開戰。但即使開戰，台灣也做好準備。在過去的70年裡，台灣一直在獨自對抗中國極權主義。現在台灣得到世界更多的支持，因為世界已經知道台灣的重要性。

張崇哲呼籲世界支持台灣專業、務實、有貢獻參與聯合國的一些專門機構，例如國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。他還說，雖然有時看似「不可能完成的任務」，但人因夢想而偉大，只要努力實踐，什麼都有可能，這也就是台灣的精神。

張崇哲指出，中共的狡猾如同故事「國王的新衣」，「一國兩制」只是自欺欺人。台灣不想成為第2個香港，中華民國從1912年至今，已經是一個獨立的國家，比共產主義中國歷史更悠久，台灣不需要共產主義制度。如果中國認為自己的制度是好的，它可以進行選舉，由人民來決定；但它沒膽量，只能透過軍事力量維持權力。

習近平即將迎來第3任期，並多次重申堅持完成兩岸統一。張崇哲表示，習近平掌權10年以來，全世界都知道他想擴大影響力和領土的野心。共產主義政權不是一個透明的政權，沒有民主選舉，因此任何權力的更迭都可能導致衝突。

張崇哲說，「兩岸統一」只是中國欺騙人民的宣傳，因為「統一」的前提是假設原本屬於你的東西不再屬於你，所以之後進行統一；但台灣從來就不屬於中共政權，如何實現統一？

張崇哲強調，中國與台灣是兩個獨立的政權。如果中國武力犯台，等於是拿槍逼婚。但就算真的發生這種事，台灣也不怕。中國唯一能做的就是變得更民主，讓兩岸可以有一個更容易的對話管道。台灣願意以防禦為基礎來維護台海和平，所以需要世界的支持，特別是來自具有相同價值觀的西方國家支持。

張崇哲最後表示，葡萄牙和台灣同樣都支持烏克蘭，但葡萄牙的對外政策向來並不非常明確地譴責另一國。張崇哲希望台海局勢不會真的步入戰爭；而已經43年沒有簽署任何雙邊協定的葡萄牙和台灣，可以在此期間加強雙邊合作關係，推動觀光產業發展。（編輯：韋樞）1111018