對黃義交離世 林佳龍表震驚與不捨

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）18日對2012立委選舉對手黃義交的墜樓離世表示「很震驚、也深感不捨」，並稱譽黃義交是一位謙謙君子、彬彬有禮的人，希望黃義交的家人節哀。中央社記者王鴻國攝 111年10月18日

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（中央社記者王鴻國新北18日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天對2012立委選舉對手黃義交的墜樓離世表示「很震驚、也深感不捨」，並稱譽黃義交是君子之爭的對手，謙謙君子。

前立委黃義交昨天傍晚在台北市內湖區住處社區大樓墜樓，緊急送醫仍宣告不治，引外界關切。

林佳龍今天在民進黨立委江永昌、市議員張志豪、張維倩、市議員參選人張嘉玲等人陪同下，前往中和區勝利市場掃街拜票，獲路人及攤商歡迎。

他接受媒體聯訪時，媒體對詢及對昔日對手猝逝的感觸，他表示，他跟黃義交過去除了是選舉時候君子之爭的對手，也是雲林的同鄉，也先後在行政院新聞局服務過。

他表示，黃義交是一位謙謙君子、彬彬有禮的人，對於黃的突然離世，很震驚、也深感不捨，希望黃義交的家人節哀。

隨後他也針對目前的對手、國民黨新北市長參選人侯友宜將歡樂耶誕城活動提早到11月初表示，這是政治性決定，不僅未和板橋在地人士諮商，還把時間和預算加倍，使得活動因選舉而政治化。期待當選市長後能提高活動品質，並減少對在地居民生活上交通及噪音等衝擊。（編輯：張銘坤）1111018

民進黨新北市長參選人林佳龍（前右）18日前往中和區勝利市場掃街拜票，受到攤商熱情歡迎。中央社記者王鴻國攝 111年10月18日