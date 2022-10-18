網傳空軍叛逃假消息 空軍司令部譴責：惡意行為
2022/10/18 12:41（10/18 12:52 更新）
網傳「台某空軍4架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峽中線飛去並與地面失聯」，空軍司令部18日鄭重表示「內容子虛烏有」 。圖為F-16V以空中分列式編隊飛行，展示性能。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃雅詩台北18日電）針對網傳「凌晨4:35分，台某空軍四架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峽中線飛去並與地面失聯」一事，空軍司令部今天鄭重表示「內容子虛烏有」，完全不是事實。
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空軍司令部今天發布新聞稿強調，對於有心人刻意製造、傳播不實假訊息，居心叵測，空軍強烈譴責這種惡意行為，籲請國內媒體及社會大眾勿聽信傳言。
根據台灣事實查核中心去年資料，此傳言至少從2003年就在中國網路論壇流傳，國防部先前已證實此為不實訊息，並指出傳言提及的飛機編號並不符合台灣軍機的編號方式。該訊息最初以簡體字發送，製造台灣4架空軍叛逃到中國的假消息。（編輯：黃國倫）1111018
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