布林肯指北京加快統一時間表 美未有進一步說明

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（中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電）美國國務卿布林肯昨天指出，中國決心在更快的時間內實現統一。針對他的說法是否是依據新分析資料，美國國務院今天未提供進一步說明，但再次指責北京企圖改變現狀。

布林肯（Antony Blinken）17日與前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）共同出席史丹佛大學一場論壇，他批評中國近年來改變對台作法，指北京認為不能再接受過去以正面方式建立的現狀，決心在更快的時間內實現「重新統一」（reunification）台灣。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天召開媒體例行簡報會，有記者追問，布林肯說法是否是依據新分析資料。

巴特爾未正面回應，但強調布林肯及許多資深官員都曾在諸多場合表示，北京用比過往更脅迫的方式，企圖改變現狀。

巴特爾表示，布林肯在昨天論壇上也提到，中國在中國國家主席習近平統治下變得非常不同，現在在國內變得更壓迫，在國外變得更具侵略性，挑戰美國及其盟友的利益和價值，北京也企圖推進不自由的秩序。

至於拜登政府上下是否都認同布林肯的分析，巴特爾也未直接回應，僅說布林肯是拜登政府的一員。

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針對布林肯使用「重新統一」一詞，現場也有媒體指出，中國共產黨自1949年以來未曾統治過台灣，要求巴特爾澄清布林肯是否指的是「統一」，而非「重新統一」。

巴特爾強調，美國對台立場沒有改變，仍是一樣；美國長年遵循「一中政策」，這項政策是以台灣關係法、美中三公報及六項保證作為指引，美國也持續反對任何一方以單方面行徑改變現狀，認為兩岸分歧應和平解決。（編輯：陳政一）1111019