邱國正：公告兵役延長時機無選舉考量 從未遭施壓

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（中央社記者黃雅詩台北19日電） 國防部擬於年底公告兵役期延為1年，國防部長邱國正今天在立院表示，宣布時機絕無選舉考量，「我又不選舉」；他也否認遭受層峰壓力，「任何事情從沒接到上級主動要求我做什麼。」

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，邱國正與國防部多位官員列席備詢。

國民黨立委陳以信質詢指出，兵役延長為何不現在就宣布，是否怕衝擊選情，因此要等到12月再公告。邱國正表示，因為全案還在研議當中，茲事體大，跟教育部、內政部、主計預算、人事總處都有關聯。

陳以信追問，全案研議中，是否指國防部對此案態度仍懸而未定。邱國正表示，國防部擬出第一、二案等各種方案，並做好相關建議，目前要完成各部會協調，等各部會都沒問題再公布，要考量的範疇很多，但「軍人從來不考慮選舉」。

陳以信表示，他相信軍方不會考慮選舉，但「層峰」會考慮。對此邱國正答覆，不管任何事情，他從沒有接到上級主動要求做什麼。

民進黨立委何志偉詢問役期需延長的主因。邱國正說，是綜合考量敵情威脅、少子化、民意等因素，研議非由國防部主動發起，是現在大家都反映義務役訓練時間不夠，役期調整幅度也都經過專家學者、民調、預算等評估。

邱國正說，他不了解為何大家都說國防部有何選舉顧慮，「我又不選舉」，國軍戰備演訓不分黨派、只看敵情，戰力不足跟敵情增加時就要強化。

國民黨立委呂玉玲質詢，若恢復1年義務役，可能是從民國95年次出生的役男開始實施，內政部資料顯示95年次約有10萬7000位役男，國防部有無做相關評估。

邱國正答覆，「我沒說恢復1年，也沒說從哪個年次開始」，正式公告1年後才會實施，公告時會向外界詳細說明，在役期研討當中，薪資也是檢討範疇之一，「一定會調整、會合理」。（編輯：翟思嘉）1111019