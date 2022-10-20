為後年總統大選購36輛車 國安局：依有3組候選人規畫

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）因應2024總統大選，國安局112年預算編列7260萬元購置36輛維安警備車。國安局官員今天在立院答詢表示，國安局是依將有3組正副總統候選人，做出此一規畫。

對於總統選舉造勢活動，國安局官員在回應民進黨立委王定宇質詢時也透露，基於維安考量，可能對造勢場合使用無人機加以管制。對此王定宇表示，造勢場合常請商用無人機拍攝，盼國安局盡快向各黨說明方案，方便及早規劃因應。

立法院國防及外交委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，國安局長陳明通、3位副局長柯承亨、陳進廣、劉復興列席備詢，考量國安機密性，現場其餘備詢官員皆未揭露姓名。

民眾黨立委邱臣遠質詢時表示，國安局108年之後共已新購59輛車，國安局112年編列預算顯示，因應2024年正副總統大選，還要增購多達36輛維安警備車，「要買這麼多台，是因為國安局預估下屆大選會有很多組候選人嗎？」

國安局官員答詢指出，預算編列的維安警備車採購數量，是依據將有3組正副總統候選人來規畫。

邱臣遠追問，國安局買的都是大排量高性能車，未來留用為一般公務車是否過於浪費，一般公務車應使用1800cc排量等級。國安局官員表示，特勤警備車跟一般公務車需求不同，都按實際需求購置。

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國民黨立委廖婉汝質疑，國安局歷年編列採購車輛數目過多，陳明通表示，國安局維安警備車耗損很厲害，主因是「防彈玻璃很重」。

廖婉汝追問，防彈玻璃很重跟車輛耗損快有何關聯？國安局官員上台補充說明，明年預算要買的是候選人維安用車，不是總統防彈車，總統使用的防彈車只有一輛，是民國106年購置，113年才會購置新的總統防彈座車，考量安全問題，屆時汰換舊車將直接報廢。（編輯：翟思嘉）1111020