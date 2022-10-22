吳釗燮：台灣參與國際 有決心共同克服全球性挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）外交部今天在台北賓館舉行「2022國際組織日」開幕典禮，外交部長吳釗燮致詞時指出，台灣已經準備好參與國際組織，也有與國際社會站在一起，共同克服全球性挑戰、共同成長的決心。

包括諾魯共和國大使凱法斯（Jarden Kephas）、以及亞蔬-世界蔬菜中心主任沃培睿（Dr. Marco Wopereis）等人也應邀出席開幕典禮。

吳釗燮致詞指出，活動內容展示台灣參與國際組織的成果，持續期盼台灣能加入聯合國相關組織。主題「StrongerTogether」體現台灣與國際社會站在一起，共同克服全球性挑戰、共同成長的決心，也象徵台灣的國際參與來自政府與民間團隊的努力。

吳釗燮說，民主台灣是國際社會負責任的成員、是一股向善的力量，為世界做出實質性和有價值的貢獻，目前台灣積極參與69個國際組織，其中44個享有正式會員資格，涵蓋面向包括經濟、農業、漁業等等。

他說，鑑於在這些領域的優勢，台灣願意且也準備好向合作夥伴分享相關專業知識，藉以推進共同的價值觀和利益。

吳釗燮表示，遺憾的是台灣的國際參與一直遭受中國干涉、阻礙，例如聯合國大會第2758號決議經常被錯誤引用，作為台灣被排除在外的理由，讓台灣人不斷被拒絕進入聯合國會場和會議。

他還說，儘管台灣在應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有卓越的記錄，也是國際航空旅行的重要樞紐，仍無法參與世界衛生大會（WHA）或國際民航組織（ICAO），這也顯示台灣仍很難與國際夥伴分享專業知識，以及協助解決緊迫的全球問題。

吳釗燮指出，感謝友邦、理念相近及友好國家替台灣發聲，支持台灣的國際參與，台灣將繼續與盟友和志同道合的伙伴合作，推進民主、人權等相同價值觀。

凱法斯致詞時表示，台灣在半導體等各領域表現卓越，已經準備好要擔任國際上的積極貢獻者。（編輯：黃瑞弘）1111022