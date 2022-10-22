國際刑警組織大會閉幕 外交部感謝50國聲援台灣

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（中央社記者賴于榛台北22日電）第90屆國際刑警組織（INTERPOL）大會閉幕，外交部今天透過新聞稿感謝全球50國、逾1375位行政機關、立法部門、跨國議會組織等聲援台灣有意義參與INTERPOL的訴求。

第90屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會10月18日到21日在印度新德里舉行，台灣雖積極爭取，今年仍未獲邀。

外交部說，今年期盼有意義參與INTERPOL的訴求，獲得更廣泛的國際支持，共獲得全球50國、逾1375位行政機關、立法部門、跨國議會組織及各界重要人士聲援。

外交部表示，身為INTERPOL會員的10個友邦透過致函、執言、發表聲明、社群媒體推文等各種具體行動，支持台灣爭取參與INTERPOL，強調唯有納入台灣，才能有效打擊跨國犯罪，齊力應對全球安全威脅與挑戰，呼籲INTERPOL與國際警政社群接納台灣參與。

另外，外交部說，英國外交部主管亞洲事務副大臣米林（Amanda Milling，另譯米靈）與荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）也公開重申，支持台灣參與INTERPOL在內國際組織的一貫立場。

此外，外交部指出，美國、日本及澳洲駐台機構也在官方臉書，透過貼文支持台灣有意義參與國際組織或轉推台灣推案短片，肯定台灣在執法領域的能力及寶貴貢獻。

外交部說，馬紹爾群島共和國國會、捷克參議院及眾議院外委會、比利時瓦隆區議會、美國16州之參、眾議會與全美州政府協會東區會議也先後通過專門友台決議，支持台灣參與INTERPOL在內之國際組織。

外交部還說，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席康諾里（Gerald Connolly，D-VA）及眾議員匡希恆（John Curtis，R-TU）聯名致函要求美行政部門助台灣參與INTERPOL；另有加拿大、韓國等多國國會議員以致函方式聲援台灣。

而跨國議會組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）表達將持續協助台灣有意義參與INTERPOL等國際組織；「歐洲議會」（European Parliament）也接連在公開報告中表示，支持台灣參與國際組織。

外交部說，對於國際社會各界認同台灣是有貢獻的利益攸關者，且持續以多元方式展現支持情誼，外交部深感鼓舞，並表達誠摯謝忱。

外交部指出，INTERPOL是全球警政執法機關合作關鍵平台，台灣身為國際警政社群重要的一員，有高度意願與優異能力為國際共同打擊跨國犯罪作出貢獻，請INTERPOL正視國際各界的呼籲，早日接納台灣。（編輯：趙蔚蘭）1111022