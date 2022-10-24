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12選區同步站路口拜票 林佳龍：最後衝刺催票

2022/10/24 08:45（10/24 08:51 更新）
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民進黨新北市長參選人林佳龍（前右3）24日一早在台北橋新北端，向上班、上學的民眾揮手拜票。中央社記者王鴻國攝 111年10月24日
民進黨新北市長參選人林佳龍（前右3）24日一早在台北橋新北端，向上班、上學的民眾揮手拜票。中央社記者王鴻國攝 111年10月24日
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（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天一早在台北橋頭，站路口向上班上學民眾揮手拜票；他表示，12選區同步站路口拜票，希望發揮軍團作戰效果進行最後衝刺，催票贏得勝選。

林佳龍、12選區立委及市議員參選人首次同步在各選區重要路口拜票，林佳龍今天上午7時許就和李余典等多名議員參選人，集結在新北市三重區重新路一段與福德南路口，也就是台北橋新北端路口，向民眾揮手致意拜票。

林佳龍接受媒體聯訪表示，倒數1個月衝刺，今天在同步在12立委選區一起站路口，這是民進黨優勢，因為12選區有9名立委，再加上不分區立委，就是「區區有立委、個個是分身」，帶著市議員參選人展開拜票，以達到聯合艦隊的軍團作戰效果。

林佳龍形容自己是母雞、立委是公雞和議員參選人的小雞們一起站出來，遍地開花。他表示，希望最後衝刺，把選票催出來，以贏得最後勝利。

同時，他也對昨晚萬人造勢晚會表示感動，他說，有上萬名旅新北鄉親在現場冒雨3小時力挺。大家都是出外在此打拚，新北就是新故鄉，就是希望能追求更好人生夢想的地方，因此，新北要大翻新，市民也要大翻身。（編輯：張銘坤）1111024

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