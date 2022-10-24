因應陸製資通設備危害 調查局建IoT弱點檢測系統

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（中央社記者王揚宇台北24日電）為因應中國大陸製資通訊設備對台灣國家安全的危害，法務部調查局今天表示，已建置物聯網（IoT）弱點檢測系統，主動針對有疑慮的設備進行硬體、軟體及通訊等不同層面測試，模擬駭客攻擊手法進行檢測。

立法院司法及法制委員會今天邀請國安會、國安局、法務部調查局等單位主管列席，就「面對歐美各國陸續頒布禁止使用或限制採購中國資通訊及科技產品，此類產品對我國國家安全危害為何？國安會及相關國安單位是否於年度預算中制定計畫針對各類國際情勢演變進行相關評估作業並採取因應對策」進行專題報告，並備質詢。

調查局所提書面報告指出，從資安駭侵事件到中共對台灣進行假訊息認知作戰，陸製設備皆可能遭當作中共對台灣資安攻擊的跳板。為因應陸製資通訊設備對台灣國家安全的危害，調查局於今年度在計畫經費下採購相關網路空間搜尋引擎。

調查局接著表示，搜尋目標不僅包括網站主機，還包含網路攝影機、路由器、物聯網（IoT）等裝置。透過「網路資源探索」方式尋找全球的物聯網設備並擷取其相關資訊，調查人員可發掘國內潛在資安漏洞設備，並即時進行漏洞修補防止遭駭客不法利用。

調查局指出，隨著物聯網等智慧應用興起，大量傳統設備新增聯網功能，伴隨的資安風險也逐漸提升，因物聯網設備的資安事件與日俱增，民眾日常生活經常使用的物聯網設備一旦遭駭侵，恐成為駭客進入內網的跳板。

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有鑑於此，調查局表示，已於今年度「資安威脅獵蒐子計畫」下建置IoT弱點檢測系統，主動針對有疑慮的設備進行硬體、軟體及通訊等不同層面測試，模擬駭客攻擊手法進行檢測，找出駭客可能入侵管道，若發現相關設備漏洞恐遭利用時，立即向上級機關通報反應，提升單位資訊安全。

國防部所提書面報告指出，大陸製資通訊產品經評估確有危害國家、國防安全之虞，國防部已明令禁止使用；此外，國防部已定期實施網路安全檢測及國軍軍、民、專網資安健診任務，透過資安檢測軟體掃描機制，發掘潛存設備資安風險。（編輯：楊凱翔）1111024