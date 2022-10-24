朝野關切對美軍購延宕 邱國正：壓力大、層峰很幫忙

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針對中共20大出爐新任軍委，國防部長邱國正（圖）24日在立法院表示，看出中共有所準備，國軍定會有所應對，「在人事方面我們也在調」。中央社記者王飛華攝 111年10月24日

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）國軍多項對美軍購期程延宕引起朝野立委關切，國防部長邱國正今天在立院備詢時表示，「我們壓力也很大」，會持續溝通，「從層峰到國安部門，都在幫忙推動」。

立院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告「國軍軍事投資建案執行概況」並備質詢。民進黨立委羅致政、林淑芬，民眾黨立委邱臣遠，國民黨立委江啟臣、馬文君、李德維、溫玉霞與吳斯懷，關切國軍籌獲武器期程延宕議題。

羅致政質詢指出，近年國軍有多起包括「疾鋒專案」、「威海專案」、「鳳展專案」等延宕或停擺的重大建案，有些白白浪費4、5年，國防部若覺得延宕多年對戰力都沒影響，是否當初是建案不實？邱國正說，國防部絕不希望如此，會積極檢討。

馬文君質疑，軍方原跟美國談好買36輛M1A2戰車，已經付了200多億元，到現在一輛都沒拿到，刺針飛彈已付20幾億元，要到期程最後一年才能拿到。若美方延期交貨，台灣是否仍要這樣付款？她希望國防部深入了解，「民脂民膏這樣用真的有問題」。

邱國正對此回應，「我們國家軍售的確有很多窒礙難行」，他今天很想把每個個案情況在此逐一報告，但裡面有太多機密，國防部會再私下向馬文君說明，只是「不保證能如立委的意」。

李德維質詢指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）多次表明，中國將加快武統台灣時間表，是否可依此理由向美要求提前獲取武器？邱國正回應「這是個機會」，表明台灣急迫需要是很好的理由，會加在對美會談裡。

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江啟臣質詢指出，對美軍售的政治談判應是三軍統帥總統責任，為何軍購延宕變國防部在扛，層峰和國安單位都不負責。邱國正回應，他不是三頭六臂，不會隨便去扛責，若沒有上級大力指導援助，不可能推動工作，他能承擔是因為上面有推力，「從層峰到國安部門，都在幫忙推動」。

吳斯懷質詢指出，外傳美國將在台灣設置武器庫，這些軍備是美軍用還是給台灣用？邱國正表示，若有一定是台灣用為主，不可能放著等美國來用，這不合邏輯，國防部絕對遵從「國防自主、以我為主」。（編輯：林克倫）1111024