盼兩岸和平共處 民眾黨促儘速恢復常態官方溝通管道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左）25日舉行「20大後美中戰略成形，政府對策仍如無頭蒼蠅」記者會，呼籲民進黨應放下政治操作，盡速恢復兩岸常態官方溝通管道，爭取台海和平共處。中央社記者郭日曉攝 111年10月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北25日電）中共20大日前落幕，習近平取得史無前例的第3任任期，外界關注美中關係及台海發展。台灣民眾黨立法院黨團呼籲，民進黨應放下政治操作，盡速恢復兩岸常態官方溝通管道，爭取台海和平共處。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天舉行「20大後美中戰略成形，政府對策仍如無頭蒼蠅」記者會。

邱臣遠指出，國安局長陳明通日前先是保證，總統蔡英文任內，兩岸絕對不會打仗，10天內卻改口說「2023年共軍恐以戰逼談」，陸委會始終沒有建立兩岸避戰的溝通管道，目前熱線僅處理兩岸人民權利義務問題，即使112年度編列預算9.2億元，除了發新聞稿隔空譴責對岸之外，完全喪失應有的功能。

邱臣遠表示，美中對台海情勢的戰略逐漸明確，但民進黨仍沉浸在選戰氛圍之中，從國安局長、國防部長到陸委會，只知道放狠話鼓吹「抗中保台」，無助降低兩岸對立情勢，無法讓人民安心。

邱臣遠呼籲，民進黨應拋棄選戰利益，讓國家安全、國防戰略與兩岸事務回歸專業理性，盡速恢復兩岸常態官方溝通管道，爭取兩岸和平共處，是台灣生存的長期戰略。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱臣遠也說，民眾黨團也向中國國家主席習近平喊話，兩岸關係乃至於中美關係來到新轉折，兩岸有必要重建務實與互諒的新共識。

張其祿表示，中共20大後反映出中國面對外在巨大壓力、國內經濟發展困境，內部勢必更極權化，訴諸民族主義處理問題，以維持內部統治及社會穩定；台灣就算選邊站也非絕對有利，如何在兩岸更危險的狹縫中求生存，蔡政府務必設法找出方法和答案，為台灣民眾謀一條遠離戰爭的生路。（編輯：翟思嘉）1111025