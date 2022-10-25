綠批涉砂石利益 鍾東錦陣營：抹黑誣陷

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（中央社記者王揚宇、魯鋼駿台北25日電）民進黨立法院黨團今天質疑無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦擔任議員時，涉嫌透過修法護航、圖利自己的砂石公司，另外也有將土方堆置在農牧用地等違法情事，呼籲苗栗縣政府、檢調調查。

鍾東錦競選總部副總幹事李敏政說，民進黨和時代力量立法委員仗著言論免責權、利用國家機器霸凌、甚至司法檢調打壓，抹黑誣陷、栽贓嫁禍。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天與苗栗縣議員陳光軒、曾玟學召開「苗栗拒絕砂石縣長－踢爆『砂皇』鍾東錦的淘金大法」。

羅致政指出，根據鍾東錦過去的財產申報資料發現，鍾東錦在2015年、2016年的投資，都和砂石業有關，部分也有做廢棄垃圾處理；此外，鍾東錦以借款方式介入砂石業，像是2015至2017年間，借款金額總金額超過新台幣1億元，也以土地租賃方式讓砂石業者堆積砂石。

曾玟學指出，鍾東錦有3個身分，分別為地主、業主與議員，因為鍾東錦在2013年取得銅鑼鄉老雞隆段土地，更是恒威砂石公司的股東，恒威也在鍾東錦的土地上開採。

曾玟學質疑，鍾東錦2014年12月就職議員後，為自己的事業發言，隔年1月恒威取得開採許可，2016年又主導「苗縣土採稅條例」的修正，將原本開採每立方公尺以50元計徵的條文，改為在條例施行前已取得開採許可者，可以更便宜的每立方公尺以20元計徵，讓恒威受惠。

此外，曾玟學指出，砂石場今年6月被人發現有違規越區開挖情形，而被挖掉的土地下方是否有埋其他東西，也讓人質疑；如果鍾東錦真的選上縣長，苗栗的好山好水是否會被鍾東錦點石成金，變成自己的財富。

陳光軒提到，鍾東錦在苗栗縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例處理時，指這項規定應該要既往不咎、新申請案開始徵稅等，後來自治條例有相關修正，鍾東錦明顯在圖利自己。

陳光軒指出，根據媒體報導，鍾東錦在苗栗卓蘭鎮水廠段的土地是農牧用地，上面卻堆置土方，恐違反區域計畫法、廢棄物清理法等7部法規，呼籲縣府和檢調單位積極動起來，不要因為鍾東錦未來可能成為縣長就敢不處理。

鍾東錦競選總部副總幹事李敏政表示，民進黨和時代力量籍立法委員連兩週仗著言論免責權、利用國家機器霸凌、甚至司法檢調打壓，抹黑誣陷、栽贓嫁禍。

李敏政說，鍾東錦相關財產都依法、如實申報，絕無不法，歡迎調查。

台灣苗栗地方檢察署發布新聞稿說，有關鍾東錦疑違反廢棄物清理法等案件，檢察長陳松吉已指示剪報分案調查，如果有不法事證會依法偵辦。

苗栗縣政府發新聞稿表示，恒威公司分別在98年、108年提出銅鑼鄉老雞隆兩處地號申請。其中108年申請的案件，於110年核發土石採取許可證、111年1月核發土石採取場許可，但同年6月現勘發現越區採取情事，立刻提報經濟部礦務局廢止土石採取許可，並依法裁罰新台幣100萬元。

苗縣府強調，恒威公司的申請審查過程皆依法行政，而「苗栗縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例」於98年就訂定，是為了增加稅收所訂定地方稅，縣府過去也有核發1件造橋鄉土石採取案，並非獨厚恒威公司。（編輯：趙蔚蘭）1111025