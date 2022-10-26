城市外交再出擊 台南與紐奧良締結姐妹市

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成功大學與賽維爾大學於美東時間24日簽署合作備忘錄，共同推動台美教育倡議進程，推廣華語教育與台灣優華語計畫。左至右為賽維爾大學校長韋瑞特、駐休士頓辦事處長羅復文、賽維爾大學教務長麥卡爾。（駐休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年10月26日

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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）在駐休士頓辦事處見證下，台南市長黃偉哲和美國紐奧良市長肯崔昨天透過視訊簽署締結姐妹市。成功大學也與路易斯安那州賽維爾大學簽署合作備忘錄，共同推動台美教育倡議進程。

黃偉哲與路易斯安那州紐奧良市長肯崔（LaToya Cantrell）美東時間24日在駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文見證下，透過視訊正式簽署締結姐妹市備忘錄，為台美間城市外交關係再創新猷。紐奧良成為台南市第15個美國姐妹市及友好城市，台南市也是紐奧良第15個姐妹市。

羅復文致詞時表示，紐奧良為全球及美國知名城市之一，在台美雙方共同努力下促成與台南市締結姐妹市，為台美間城市外交與實質交流再創新猷，期待雙方即刻展開市長互訪與各項交流，增進台美雙城與兩校友好合作關係。

稍早，路易斯安那州賽維爾大學（Xavier University of Louisiana, XULA，另譯：澤維爾大學）也與成功大學透過視訊舉行合作備忘錄簽署儀式。

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賽維爾大學校長韋瑞特（C. Reynold Verret）感謝休士頓代表處引介頂尖大學共同合作推動華語教學計畫，也期望透過合作備忘錄的簽署，與成功大學共同推動台美教育倡議進程。

成大副校長蘇芳慶指出，賽維爾大學是全美唯一天主教傳統非裔大學，學術水準高，畢業生跨越社會階層，令人敬佩。未來期待透過兩校的夥伴關係選派華語師資赴美教學、申請設置台灣優華語獎學金、線上華語文課程與線上華語文測驗等，共同推廣華語教育與台灣優華語計畫。（編輯：馮昭）1111026