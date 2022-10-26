孫曉雅：美國承諾加強安全與保護 確保海洋永續性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北26日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅今天說，呼籲採取強而有力的集體行動來應對溫室氣體排放，及其對海洋環境的影響；美國承諾與伙伴將在海上安全和海洋保護加強合作，確保海洋永續性。

美國在台協會（AIT）透過新聞稿表示，台灣外交部、海洋委員會、日本台灣交流協會和澳洲駐台灣辦事處26日共同舉辦實體結合線上的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，主題是「基於法治的永續海洋」。

AIT表示，這次的GCTF活動，在日本東京的首都飯店召開，活動重點是與太平洋島國和東南亞的發展中國家分享海上執法、海洋資源開發、管理和利用，以及海洋環境保護方面的知識和最佳實踐經驗。

孫曉雅與台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷及日本台灣交流協會理事長谷崎泰明一同開幕致詞。

孫曉雅在線上致詞中，呼籲大家採取強而有力的集體行動，來應對溫室氣體排放，以及其對海洋環境的影響，同時重申美國承諾加強與志同道合的伙伴，在海上安全和海洋保護方面的合作，這對於確保海洋的永續性，也至關重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

AIT指出，來自美國、台灣和日本海岸警衛隊的代表，以及台灣、日本和澳洲的學術和研究機構的專家，就海上安全、海洋保護和海洋資源管理的相關議題，進行實質性報告。

AIT說，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）是由美國在台協會、台灣外交部、日本台灣交流協會和澳洲駐台辦事處共同主持，以作為台灣與世界各地合作夥伴分享專業知識，以解決共同關注的全球問題的一個能力打造平台。（編輯：蘇志宗）1111026