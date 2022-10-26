吳釗燮：中國軍機越界破千次 對台武力威脅加速中[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇龍麒台北26日電）外交部長吳釗燮今天接受英國廣播公司（BBC）中文網專訪時表示，中國對台的武力威脅加速中，光今年目前侵犯台灣防空識別區（ADIZ）的軍機，就已經破千架次。

BBC中文網今天播出吳釗燮專訪。吳釗燮指出，中共20大工作報告沒有看到很多新的東西，有些文字只是加強語氣，跟過去沒有差很多，像是「決不承諾放棄使用武力」中，「決不」是新的用法，可能只是加重語氣。

他指出，要看中國對台威脅，必須看中國的準備比較準確。他分析指出，2020年中國軍機跨到台灣的ADIZ有380架次，2021年已經成長到972架次，今年目前為止就遠超過1000架次，中國對台灣的威脅是在加深中。

吳釗燮說，中國空中演習越來越複雜、越來越有現代規模的作戰演練，加上海上的準備，感受到中國對台的武力威脅加速中。

他說，台灣政府最重要就是要守護台灣的安全，為了要守護台灣的安全，要準備中國下個階段會攻擊台灣，要隨時隨地準備好接受這個挑戰。

吳釗燮指出，過去馬習會（前總統馬英九、中國國家主席習近平）公開場合提到台灣與中國關係的用詞，在台灣引起軒然大波；從習近平對台演說中，中國對台唯一選項就是接受一國兩制。

他說，近年來華人都看到香港變成怎麼樣，所有的開放自由都被拿掉了，台灣的民意調查也顯示，絕大多數人無法接受一國兩制，中國的作法只是把台灣推得越來越遠。

吳釗燮說，中國軍事行動不斷突破第一島鏈，深入太平洋地區，6月中國與索羅門群島簽了安全協議，讓很多民主國家驚醒，原來中國野心這麼大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，中國還在印度洋沿岸設立據點，被稱之為「珍珠鍊戰略」，中國不斷擴張的野心，讓民主國家感受到威脅；台灣是受到威脅的第一線，應該與更多民主理念相近的國家有更多的合作；面對中國持續威脅，台灣除了仰仗自我防衛機制外，更希望有國際對台灣的奧援。

吳釗燮指出，中國外長王毅扭曲聯合國2758號解釋，認為台灣是中國的一部分， 扭曲到中國可以對台動武的合法性基礎，這也是絕對錯誤的。（編輯：林興盟）1111026