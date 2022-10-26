吳釗燮：20大後中國打壓會加劇 友邦出現預警情資

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外交部長吳釗燮26日說，中共20大後情勢，政府預先評估，邦交國首當其衝，有一些預警情資，但不便透露，會全力固邦。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北26日電）外交部長吳釗燮今天表示，預期20大後中國對台灣的安全威脅與外交打壓恐將只增不減；他說，中共20大後情勢，政府預先評估，邦交國首當其衝，有一些預警情資，但不便透露，會全力固邦。

立法院外交及國防委員會上午邀請吳釗燮進行外交業務報告；吳釗燮在報告中指出，當前對外工作所面臨的外部主要三大挑戰，分別是台灣面對中國變本加厲打壓、民主國家面對威權主義威脅、全球面對複合式威脅與挑戰。

報告表示，中共總書記習近平在中共20大報告中揚言絕不承諾放棄使用武力，對台恫嚇，預期20大後中國對台灣的安全威脅與外交打壓恐將只增不減。主要機會分別是台海安全及台灣獲得更多的國際重視、民主對抗威權的國際格局已然成形、台灣有能力參與更多國際關切議題。

吳釗燮會前受訪時也表示，中共20大之後，外界分析很多，包括說時程會提前、對台灣的威脅會加大等等，外交部都在仔細觀察，沒有排除任何選項。

吳釗燮說，就外交部觀點來看，台灣面對的形勢還是一樣，中國在國際上封殺台灣的作法，應該不會改變，如果會改變，只有可能會加劇。

吳釗燮說，目前國際社會對中國20大之後的觀察似乎都不是很正面，在這種狀況下，對台灣來說，也是一個建立國際友誼不錯的機會，台灣也會藉此機會擴展國際社會對台灣支持的力量，這也是外交部的工作。

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中國對台灣的文攻武嚇是否加劇，吳釗燮說，正在密切觀察，對台灣的威脅，應該是會加劇，尤其看到中國在軍事上的一些準備，一切都在加強力道當中；外交部關心外交上所面臨的情勢，外交部所做的分析是可能要面臨比以前更多的壓力，外交部會做好應對辦法。

被問到有哪些邦誼可能受影響，吳釗燮說，關於跟邦交國的關係，是外交部重點工作，會全力固邦。（編輯：謝佳珍）1111026