台海局勢 國安局：中共可能以外部問題轉移內部問題

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（中央社記者王揚宇台北24日電）中共總書記習近平進入第3任期，對於1年內或3年內台海發生戰爭的機率等議題，引發立委關切。國安局副局長陳進廣坦言，中共當發生內部問題時，可能透過外部問題來轉移，對於每一種可能性都要充分準備。

立法院司法及法制委員會今天邀請國安局、法務部調查局等單位主管列席，針對國際情勢演變等議題進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委陳以信質詢時提到，中共20大政治局常委名單出爐，他上週在立法院外交及國防委員會有提到，哪些人會入常？是「七上八下」還是「三上三下」，而 陳明通 陳明通小檔案 生日：1955年7月11日

學歷：台灣大學政治學研究所博士

經歷：陸委會主委、陸委會副主委、台灣大學國家發展研究所教授兼所長 看更多 關閉 回應，都有其原因，也有可能是「四上四下」等。

陳進廣說，國安局今天早上召開相關會議，陳明通要求，不能再用過去傳統的分析方式，相關情資掌握要更多元、更全面，而中共政治局跟政治局常委人選已經打破過去所謂的「七上八下」，而是「能上能下」，最主要是政治判斷能力，也就是習近平的意志主導相關人事政策發展。

國民黨立委曾銘宗質詢時問到，習近平進入第3任期後，對台灣可能的影響，以及1年內或3年內發生打仗的機率高不高等問題。

陳進廣說，名單中可以看出貫徹習近平個人意志，以政治忠誠為主要判斷；此外，這次名單偏向習近平過去的之江新軍成員，他們比較重視安全，尤其是內部安全、獨立自主路線，這要去觀察。

對台部分，陳進廣指出，從反對台獨寫入中共黨章、從軍事委員會成員來看，成員有對台東部戰區經驗，也有越戰經驗，這需要注意。

陳進廣說，有一點要特別注意，就是中共當發生內部問題時，可能透過外部問題來轉移，例如現在中國經濟成長衰退、社會控制上出現一些破口等，中共不排除為了要轉移內部某些社會問題跟經濟問題，採取外部動作轉移。

曾銘宗詢問，兩岸在一年內發生戰爭的機率高不高；陳進廣指出，對於每一種可能性都要充分準備，尤其遇到壓迫或霸凌，更要堅定、團結內部，有堅決防衛的決心，而陳明通上次在外交及國防委員會有說過，不排除中共為了轉移內部某種壓力，做以戰逼統、逼和的策略，國安局對任何策略都謹慎評估、掌握。

中共第20次全國代表大會22日在北京閉幕，將反台獨寫入黨章，而20屆一中全會23日選出新一屆領導班子，破例三連任總書記的習近平取得空前勝利，7名政治局常委完全屬於習近平人馬，習近平牢固自己第3個任期的權力基礎，以追求更多任期的意念十分清晰。（編輯：蘇志宗）1111024