趙春山：兩岸應思考「以談避戰」

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（中央社記者21日電）國安局長陳明通昨天表示，中共明年可能對台灣「以戰逼談」。對此，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，中共明年不可能有犯台的可能性，兩岸應思考「以談避戰」，並為此作準備。

陳明通昨天在立法院表示，2023年中共對台比較可能是「以戰逼談」，國安單位都有一定的因應措施與準備。

他也鄭重告訴北京當局，武力攻台沒有贏的可能，會造成國際上經濟制裁、外交孤立，斷送中華民族偉大復興，成為中華民族罪人。

趙春山接受中央社訪問時認為，中國大陸明年沒有犯台的可能性，最重要的是整頓內部。除了明年大陸全國「兩會」（人大、政協）將舉行，要安排人事高層，最重要的是內部要處理「動態清零」對經濟造成的影響，這才是當務之急。

趙春山也說，明年台灣要進入總統選舉，美國方面也是，中共不可能在這時犯台，給台美任何一方有操作選舉的機會。

對於「以戰逼談」的說法，趙春山分析，中共一發動戰爭必然是速戰速決，戰爭是有輸有贏，而「談判」的結果是任何一方的投降。如果沒有贏的可能，要如何「以戰逼談」？

他認為的可能性是「以戰施壓」，但台灣也不可能談判，且在這種情況下也可能有美國等國際因素介入。

趙春山直言，除了備戰，台灣更重要的是思考「以談避戰」，因為戰爭對兩岸都不利，兩岸應做「以談避戰」的準備。他也認為，談判的可能性出現在2024年以後，屆時台灣會選出新政府。

他說，明年台灣應要維持和平穩定的台灣海峽來進行民主選舉，最好能恢復一些兩岸交流，為「以談避戰」創造有利氣氛。（編輯：曹宇帆）1111021