加拿大台灣移民身分認同強烈 98%自稱Taiwanese

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（中央社記者程愛芬溫哥華27日專電）加拿大統計局公布最新2021年人口普查數據，超過830萬人屬於移民。出生於台灣的移民中，則有高達98%自認是「台灣人」（Taiwanese），顯示台灣人具有強大的身分認同。

根據統計局數據顯示，有6萬5365人在「出生地」（Place of Birth）的選項中回答「台灣」，6萬4202人在「種族文化源頭」（Ethnic or cultural origin）選項中回答「台灣人」，台灣移民自稱「台灣人」比例高達約98%。

加拿大每5年進行一次人口普查，早期人口普查問卷並沒有「台灣人」的選項，很多台灣移民可能無奈地選擇「中國人」（Chinese），或者只能在「其他」選項主動填下「台灣人」。

經過加拿大台灣社區多年努力爭取，2016年的人口普查問卷首度加入「台灣人」（Taiwanese）選項，但當年宣傳匆促，很多人並未留意有新選項。2021年的人口普查期間，台僑社區和社群媒體大力宣傳「為台灣人正名」，終於有了好成果。

移民加拿大逾30載的王貞妮以身為台灣人而驕傲，她對中央社記者表示：「20幾年前生產時還特別回台灣，因為我希望孩子出生在台灣，拿到的第一本護照是台灣護照。」她長期服務於台灣社團，並在加拿大主流社會宣揚台灣。

她說：「身分認同很重要，不僅代表與原籍國的情感聯繫，也影響加拿大政府對各族裔的社會資源分配，因此我們需要突顯『台灣人』。」

2021年的人口普查問卷首次出現有「香港人」（Hong Konger）的選項，一些加拿大港人早前也發起「我是香港人」運動（#IAmHongKonger），希望捍衛港人身分。

統計數據顯示，加拿大移民中共有21萬3855人在香港出生，8萬1680人自稱「香港人」，僅占香港移民人口38%。

推動「香港人」運動的港人移民嘆稱：「還是台灣人比較團結又驕傲。」

加拿大亞裔活動協會執行長吳權益曾在2016年主辦台灣文化節時，將主題訂為「與香港共舞」。他表示，香港和台灣有很多相異又相似的地方，過去幾年的香港開始掙脫框架，尋求更大的自由。如今的加拿大香港人宛如20年前的加拿大台灣人，希望更精準地標註自己的身分。

他說：「雖然這次問卷選擇『香港人』的比率不高，但這只是時間的問題，5年後會有更多人認同。況且Hong Konger一詞的流行源於政治抗爭，可能有些人會有顧慮，未來有更多論述後，這個詞會加入更多文化和生活的思考層面，會讓更多香港人凝聚在一起。」

數據顯示，加拿大總人口3825萬人，約23%來自海外移民，創加拿大成立聯邦以來最大比例，也是在七大工業國集團（G7）中最高。

早期加拿大的移民大多數來自歐洲，但在過去50年裡，來自歐洲的新移民比例下降，來自亞洲（包括中東）的新移民比例上升，已成為新移民的最大來源地。

新移民中，62%出生於亞洲，其中18.6%出生印度，使印度成為加拿大新移民主要出生地，其後依次是占比11.4%的菲律賓和8.9%的中國。（編輯：陳惠珍）1111028