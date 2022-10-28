包場電影「流麻溝十五號」 蘇巧慧盼珍惜民主

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民進黨立委蘇巧慧等人28日在新北市舉辦電影「流麻溝十五號」包場活動，導演周美玲（右2）、製片張永昌（右）及出品人姚文智（左）出席。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）民進黨立法委員蘇巧慧等人今天包場電影「流麻溝十五號」，她表示，希望台灣年輕一代重新溫習台灣走過的歷史，一起珍惜並守護台灣的民主。

蘇巧慧、民進黨立法委員張宏陸今天共同舉辦「流麻溝十五號」電影包場活動，以行動支援國片，並呼籲民眾一起走進戲院，認識公元1950年代被關押在綠島的女性政治犯，正視台灣白色恐怖歷史，反思民主與自由的珍貴。

蘇巧慧接受媒體聯訪時表示，「流麻溝十五號」是一部白色恐怖時期的歷史，希望台灣年輕一代記得，民主不是天上掉下的，需要大家一起攜手努力珍惜與守護，希望台灣人可以一起重新溫習台灣的記憶與珍惜台灣的民主。

蘇巧慧說，她支持國片，並與民進黨新北市議員參選人翁震洲、張維倩、彭莉惠一起觀賞，也盼年輕的參選人知道參選的目的，從事公共事務莫忘初衷。

「流麻溝十五號」電影導演周美玲、製片人張永昌等人在電影出品人姚文智陪同下，與蘇巧慧、觀影者一起合影留念。

姚文智說，透過小額投資、群眾募資的支持，有如拼圖一般才成就這一部影片，最後的一塊拼圖，就是希望觀眾進入戲院看電影，他的「大叔有夢」也是全台灣的夢，希望講故事給台灣的下一代聽，也給全世界聽台灣的故事，讓世界看見台灣。

依據電影簡介，「流麻溝十五號」是台灣首部以女性政治犯為主角的電影，由周美玲執導，周美玲及吳旻炫編劇，演員余佩真、連俞涵、徐麗雯主演。

電影改編自作者曹欽榮的「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」一書，描述綠島集中營進行「思想再教育」，一群為理想被捕、為親人被關，甚至無故受牽連的政治受難女子的真實故事。（編輯：戴光育）1111028

民進黨立委蘇巧慧（右）等人28日在新北市舉辦電影「流麻溝十五號」包場活動，以行動支持國片，並與同黨市議員參選人張維倩（左2）、彭莉惠（左）等一起出席觀影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月28日

民進黨立委蘇巧慧（前左4）等人28日包場舉辦電影「流麻溝十五號」放映活動，她受訪時表示，希望台灣人可以一起重新溫習台灣的記憶、珍惜台灣的民主。圖為與會眾人在影廳中一起合影留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月28日