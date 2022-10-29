國合會標案遭質疑 外交部詳列5執行細節澄清

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（中央社記者賴于榛台北29日電）外交部所屬國合會遭質疑所發包「農產品生產追溯系統及區塊鏈資料庫建置與能力建構創新研發專案」，不符採購合約。外交部今天詳列細節表示，相關說法是錯誤資訊，也不符事實。

民進黨立委高嘉瑜日前在立法院質疑上述標案，花了將近新台幣1000萬元預算，原規定建置「私有鏈環境」，卻被建制在零成本的「公有鏈」，不符合採購合約，且資料上鏈後網址也無法連結等等。

外交部今天透過新聞稿羅列5點澄清指出，首先，標案是國合會2020年透過公開招標程序，委託得標廠商辦理。

外交部指出，專案整合包括微型氣象站、土壤感測器等物聯網設備，透過栽培過程中的完整記錄，並結合區塊鏈技術，使栽培端資訊可經多方驗證不被竄改，提供消費市場可信賴的農產品資訊，運用在協助友邦海地的稻米種植計畫。

其次，此專案總經費共計新台幣997萬5000元，內容包含農產品生產追溯系統開發、使用者與系統管理員教育訓練、建置164組田間感測器、區塊鏈資料庫建置及雲端平台服務等。

外交部說，與區塊鏈有關的項目僅占專案一部分，且屬於最末端運用，非核心內容，建置相關區塊鏈資料庫的實際執行費用共計新台幣90萬元，占全案總經費1/10；因此有關區塊鏈總經費千萬元為錯誤資訊，得標後再修改合約的說法也完全不符事實。

外交部解釋，第三是專案原規劃得標廠商須建置私有鏈，實際執行掛在測試鏈是因為當初為降低上鏈成本，原規劃以「以太坊（client geth）」建立私有鏈，然而實際執行時必須將私有鏈的公信力程度納入考慮。

外交部說，幾經評估後，依採購契約辦理與廠商修約，改以「公有鏈」技術進行資料上鏈及驗證，藉以讓專案的資訊更公開透明，現行資料採用測試鏈（Ropsten）進行驗證。

外交部說，目前建置的區塊鏈，在計畫執行過程中也依據當地面臨的挑戰作相應調整，未來此部分將持續在實務上運用，引此所謂資料上鏈後網址無法連結的說法並非事實。

第四，外交部也說，專案從採購到驗收，過程皆公開、透明且符合採購法規定，得標廠商在專案執行上，除人員資格均符合規範，得標廠商也依照需求規範所列的項目完成執行各項內容。

外交部指出，此系統自建置以來，系統運作正常（供現場推廣人員使用的手機端後台資料輸入APP因保固終止改為不公開），已建置收集2178筆紀錄公開供民眾查詢。

外交部說，目前海地明年度計畫仍規劃使用本系統進行優良稻種溯源，並藉可信度資料連結國際組織，以及當地NGO採購國合會輔導優良農民的產品，達到擴大通路及資訊公開效能，充分達成此案的執行目的與效益。

外交部最後強調，此案或有未得標廠商意圖破壞的痕跡，過程完全符合規定，也歡迎檢驗。（編輯：林克倫）1111029