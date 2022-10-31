民眾黨團籲參考國外作法 保障確診者投票權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北31日電）確診者能否投票受關注，台灣民眾黨立法院黨團今天指出，中央選舉委員會應參考美、日、韓投票辦法，研擬相關配套措施，並盡快推動「不在籍投票」修法，建置不在籍電子投票系統，別沒收確診者投票權。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、宜蘭縣長參選人陳琬惠今天舉行「30萬確診者被剝奪投票權，中選會違憲大開民主倒車」記者會。

邱臣遠表示，美國2020年11月總統大選，規定民眾戴好口罩、保持1.8公尺距離即可投票；韓國今年3月總統大選，延長投票時間至傍晚，並開放最後一個半小時，讓確診與隔離者自駕或搭防疫計程車前往投票；日本今年7月參議員選舉，6月通過法案允許確診和隔離者郵遞選票，並設立確診者專屬投票所。

邱臣遠指出，由此可見，台灣透過防疫泡泡、分時分流等投票模式，無須修改現有選舉法規，就能讓確診者投票；中選會與指揮中心不應互踢皮球，不該以一句「於法無據」就剝奪人民投票權。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張其祿指出，不在籍投票是世界民主國家的普遍做法，台灣身為科技之島和民主典範，更應優先完備不在籍投票的辦法，但民進黨害怕人民投票，在立法院持續阻擋不在籍投票修法，更成為行政主管機關一再侵害人民投票權的藉口。

民眾黨團指出，黨團不斷提醒應確保民眾投票權，推動不在籍投票，中選會始終充耳不聞，如今地方選舉剩下不到一個月，中選會與指揮中心必須盡快提出配套措施，保障確診者投票權。（編輯：謝佳珍）1111031