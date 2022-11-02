NCC證實FCC委員訪台 美國歷來通訊領域最高層級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北2日電）美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）訪台，將討論電信業務跟網路安全。NCC表示，相關具體細節無法評論，不過這次應是歷來美國通訊領域最高層級官員訪台。

美國在台協會（AIT）今天證實，美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）今天至4日訪問台灣，將與台灣的與會者討論電信業務、網路安全，以及其他與雙方利益相關重要議題。美國新聞網站Axios報導，卡爾受訪時表示，他計劃跟台灣國家通訊傳播委員會（NCC）和外交部等機構的官員會面。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注跟卡爾討論議題。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，有看到相關媒體報導，但具體細節沒辦法評論。卡爾應是歷來美國通訊領域最高層級的訪台官員。

卡爾建議美國應該禁用抖音一事，翁柏宗表示，現階段有涉及兩岸人民關係條例部分，NCC也會跟陸委會、數位部、經濟部一起討論，這跟之前中國OTT平台一樣，也要透過陸委會做協商，陸委會會視個案討論，沒辦法回應細節。（編輯：林興盟）1111102