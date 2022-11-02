美媒：聯邦傳播委員會委員卡爾抵台 將會NCC官員

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（中央社台北2日綜合外電報導）美國新聞網站Axios報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）已抵達台灣，將出席與台灣官員召開的會議，他是首位以官方身分訪台的現任FCC委員。

卡爾受訪時告訴Axios，他計劃與台灣國家通訊傳播委員會（NCC）和外交部等機構的官員會面。

卡爾向Axios表示：「有鑒於我在FCC的職位，我特別期待加深與台灣的合作，分享對網絡韌性、網路與電信的看法，這些議題對我們的共同安全利益而言十分重要。」

他也說，他希望這次訪台可以傳遞強烈訊息，表明「自由民主的台灣對美國自身的繁榮至關重要」。他又說，台灣的晶片產業對美國的利益與經濟發展也是必不可少。

台灣的外交部不願發表評論，國家通訊傳播委員會也未回應置評請求。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111102