江春男、村上春樹譯者賴明珠 獲日本2022秋季敘勳

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日本政府3日公布2022年秋季外國人敘勳的受勳者名單，包括前中華文化總會副會長江春男、翻譯家賴明珠、前日台交流協會在地職員蔡少卿。（圖取自facebook.com/JapanTaiwanExchangeAssociation）

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）日本政府今天公布2022年（令和4年）秋季外國人敘勳的受勳者名單，3位因促進台日友好的台灣受勳者為前中華文化總會副會長江春男、翻譯家賴明珠、前日台交流協會在地職員蔡少卿。

日台交流協會今天在臉書貼文公布3位台灣受勳者的簡歷、功績與受勳類別，並對受勳者長年在日台關係發展上的無私奉獻，表達敬佩與感謝。

江春男獲得「旭日中綬章」，日台交流協會表示，江春男很早就大力支持在日本的台灣研究，以作家身分，透過專欄促進台灣一般大眾對日本的認知與理解，並以中華文化總會副會長一職，努力推動日台文化的交流，對日台友好具有卓越貢獻。

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賴明珠獲得「旭日双光章」，日台交流協會指出，賴明珠是首位將村上春樹多部作品翻譯到台灣的村上作品權威翻譯家，對於在台灣醞釀出的村上春樹作品相關文化現象做出貢獻，透過翻譯活動，對日本文化在台灣的普及和促進對日本的理解，具有卓越貢獻。

蔡少卿獲得「瑞宝双光章」，日台交流協會表示，蔡少卿在日台交協任職30年1個月，期間負責新聞文化相關業務，協助事務所業務執行的同時，也對其他當地職員的指導做出貢獻。（編輯：翟思嘉）1111103