環保署長投書美媒 台願與國際合作實現淨零

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（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）即將召開，環保署長張子敬投書美國媒體表示，台灣有意願也有能力和國際夥伴並肩合作，共同實現淨零轉型全球氣候行動。

COP27將於6日於埃及召開，為展現對氣候變遷議題的重視，美國總統拜登（Joe Biden）將親自與會。

會議召開前夕，張子敬投書「外交家」（The Diplomat）指出，全球已開始朝向淨零排放過渡，「巴黎協定」（Paris Agreement）強調國際合作創新，呼籲所有國家廣泛合作以實現全球減碳目標的目標正在逐步成形。台灣願意也有能力與國際貨半和做，共同實現淨零轉型全球氣候行動，確保未來世代擁有永續環境。

文章指出，台灣是全球第21大經濟體，對印太地區經濟繁榮穩定具有重要影響，尤其是台灣半導體產業在國際供應鏈佔有舉足輕重的地位，透過開發新技術與新模式，在生產過程中減少能源使用，透過不斷發展的半導體創新，實現電子產品智慧應用，促進全球能源節約。

張子敬表示，台灣正展開具體性氣候行動，大力推動能源轉型，行政院今年3月公布「台灣2050淨零排放路徑與策略」，規劃推展「能源、產業、生活及社會」等四大轉型策略，並在「科技研發」與「氣候法制」兩大治理基礎上，整合跨部會資源，制定行動計畫逐步落實。

他指出，台灣也啟動「溫室氣體減量及管理法」修法工作，將法案修正為「氣候變遷因應法」，明定2050年淨零排放為國家長期減量目標、提升氣候治理效能、增訂氣候變遷調適專章、強化資訊公開及公眾參與，並規劃導入碳定價機制，據以引領低碳綠色成長，逐步完備氣候法制治理基礎。

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文章指出，台灣因政治成見被排除在國際組織之外，無法實質參與全球氣候議題討論，將造成全球氣候治理上的空缺。若不能順利連結「巴黎協定」參與國際合作機制，不但將影響台灣產業綠化製程，更會衝擊國際產業供應鏈的穩定，弱化國際合作成效並對世界經濟造成傷害。

他最後表示，台灣願意秉持務實、專業精神，為全球對抗氣候變遷做出具體貢獻。台灣應獲得相同機會被納入全球因應氣候變遷的國際合作機制。他呼籲國際社會支持台灣，讓台灣得以即時、公平、有意義的參與。（編輯：高照芬）1111104